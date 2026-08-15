David Storch, novo dono do Sheffield Wednesday, clube de formação de Vardy, confirmou no programa "Weekend Sports Breakfast", da talkSPORT, que o clube está avaliando a contratação de Vardy, atualmente sem clube.

"Talvez ainda não seja o momento certo. Mas sim, Jamie é alguém que gostaríamos de ter no nosso clube", disse Storch. Vardy havia passado a temporada passada na US Cremonese, mas deixou o clube italiano após o rebaixamento para a Serie B, um ano depois de sua chegada. Segundo informações, o atacante de 39 anos agora busca um retorno à Inglaterra.

Entre os clubes que estariam disputando Vardy está também o West Ham United, rebaixado da Championship. Uma transferência para Sheffield, sua cidade natal, porém, seria uma opção muito mais romântica.

Após saída do Sheffield Wednesday, começou a história especial de Jamie Vardy

Desde a infância, Vardy é torcedor do Wednesday e atuou nas categorias de base do tradicional clube. No entanto, aos 16 anos, foi dispensado e depois disso — como a história já é amplamente conhecida — passou muito tempo nas divisões inferiores do futebol inglês. Só chegou ao futebol profissional já na faixa dos 20 e poucos anos e virou lenda no Leicester City. Na sensacional conquista do título dos Foxes em 2016, Vardy contribuiu com 24 gols na Premier League e se tornou jogador da seleção inglesa (26 partidas internacionais).

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Em 2025, ele deixou o Leicester rumo à Cremonese após 13 anos, onde na temporada passada somou sete gols e três assistências em 29 jogos da Serie A. Caso realmente retorne ao Sheffield Wednesday, enfrentará justamente o Leicester, seu clube do coração, na terceira divisão inglesa na próxima temporada. Tanto os Foxes quanto o Wednesday haviam sido rebaixados da Championship em 2025/26.

Em Sheffield, o rebaixamento foi especialmente melancólico. O time terminou a temporada com zero ponto, já que o clube perdeu ao todo 18 pontos por causa de um pedido de insolvência no outono de 2025, além de outras violações de obrigações de pagamento. Devido a graves dificuldades financeiras, o Wednesday não conseguiu, em muitos meses, pagar os salários em dia.

O Sheffield Wednesday pode bancar um retorno de Jamie Vardy?

Sob o comando do novo dono, Storch, o clube deve voltar a águas mais calmas. No entanto, uma contratação de Vardy pode esbarrar na situação financeira. "Infelizmente, temos algumas restrições", ressaltou Storch. "Estamos tentando encontrar uma maneira de ainda assim apresentar algo ao Jamie que faça sentido para ele."

Pelo menos uma boa notícia: uma nova perda de pontos na temporada da League One, recém-iniciada, pôde ser evitada. Na estreia, o Sheffield Wednesday visita o Leyton Orient na tarde de sábado.