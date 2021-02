Em boa fase na Turquia, Piris da Motta recebe sondagens e anima o Flamengo

Volante está com passe fixado em € 3,5 milhões e pode gerar boa receita no meio do ano

Com os impactos da pandemia, o Flamengo vê 2021 um pouco diferente dos últimos dois anos. Com a necessidade de negociar atletas e investir menos pesado no elenco, o Rubro-Negro se anima com a valorização de Piris da Motta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O volante de 26 anos se tornou um dos destaques do Gençlerbirliğ, da Turquia. Emprestado pelo Flamengo até junho de 2021, o jogador se tornou até o batedor oficial de pênaltis da equipe.

Mais artigos abaixo

O bom desempenho, depois de superar um início conturbado, tem despertado o interesse de outros clubes, inclusive dos mais tradicionais da Turquia. Segundo apuração da Goal, Piris está feliz, recuperou o ritmo de jogo e vem mostrando evolução.

Se quiser contar com o jogador em definitivo, o Gençlerbirliğ terá que desembolsar € 3,5 milhões (cerca de R$ 22 milhões) por Piris da Motta. Fontes ligadas ao atleta, no entanto, acreditam que dificilmente ele seguirá no clube diante das sondagens que tem recebido.