Em baixa no Cruzeiro, Thiago Neves desperta interessa de Boca e River

Cruzeiro foi procurado pela dupla argentina

Em momento ruim na carreira, criticado pelos torcedores do e um dos principais nomes no rebaixamento da para a do Campeonato Brasileiro, o meia Thiago Neves pode ter um novo destino. Os grandes times da , e tem interesse em contar com o camisa 10.

De acordo com o site GloboEsporte.Com, as diretorias dos clubes da Argentina fizeram contato com os empresários de Thiago Neves para saberem a situação do atleta. Os clubes ficaram de retomar o contato no início de 2020 e seguir com as negociações.

Thiago Neves foi um dos nomes mais importantes do Cruzeiro nas temporadas 2017 e 2018. No entanto, em 2019 viveu seu pior momento, com jogos ruins e o rebaixamento para a Série B. Além disso, o atleta convive com polêmicas como a perda do pênalti contra o e o afastamento da diretoria do Cruzeiro.

Recentemente, o jogador acionou o clube na justiça cobrando R$ 16 milhões, por salários e direitos de imagem atrasados. O jogador ainda solicitou rescisão indireta para deixar a Raposa antes do término do contrato que vai até dezembro de 2020.