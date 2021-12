Em áudio vazado Muricy diz que ele e Rogério Ceni vão sair do São Paulo

Um áudio vazado de Muricy Ramalho de uma conversa informal do coordenador técnico do São Paulo circula nas redes sociais. Nele, o dirigente afirma que ele e o técnico Rogério Ceni vão sair do clube por falta de investimento em meio à crise financeira e depois do risco iminente de inédito rebaixamento no Brasileirão.

A GOAL confirmou a autenticidade do conteúdo, assim como o próprio Muricy em entrevista aos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.

"Não tem dinheiro nenhum, cara. Então não dá, né? Vou continuar sofrendo, continuar vendo meu time nessa merda? A torcida puta e com razão, apesar que torceu pra caralho. Não dá. A uniformizada foi cobrar e eu fui um dos caras que colocou a cara lá. Então, isso eu posso te falar. A gente vai ter uma conversa amanhã ou depois, e como não vai ter o investimento, eu e o Rogério vamos sair. Para mim já deu, entendeu? Imagina a gente cair? Não vai dar nem para andar nos lugares, tenho vergonha. É meu time. Se ele não sinalizar que vai ter algum investimento, não dá. O Rogério também não vai ficar", diz Muricy em um trecho.

O São Paulo se salvou do rebaixamento na penúltima rodada do Brasileirão, após vencer o Juventude por 3 a 1 no Morumbi.

"Sufoco, né. Torcida ajudou para caralho de novo. Só que é o seguinte: o São Paulo não pode estar nessa merda que está, é uma merda. E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe o discurso do presidente: "ah, não tem dinheiro, não tem nada". O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano, contratou quatro jogadores experientes e está na Libertadores. Eu e o Rogério vamos fazer a mesma pergunta para ele e vai ter uma negativa de investimento e eu não vou ficar mais. Porque é muito sofrimento, cara. Eu tenho uma história lá, você sabe. O Rogério Ceni também tem uma história. A gente ia ficar marcado que o time caiu pela primeira vez, cara. É muito risco, entendeu?", diz outro trecho de Muricy.

Nesta sexta-feira, após o vazamento do áudio, Muricy confirmou a veracidade das declarações.

"Realmente o áudio é meu, sim. Foi um desabafo com um amigo são-paulino. Disse o que o torcedor está sentindo. Muita tristeza com o São Paulo. Esse mês foi muito duro o que passamos, o torcedor também. Mexeu com saúde. Não é fácil. Brigar numa situação dessa, embaixo. Muito difícil entender isso e aí o desabafo. Estamos trabalhando muito, hoje tivemos conversa legal com Rogério, Belmonte, Rui, Nelson e presidente tá atrás de recursos pra tentar mudar situação. O que não pode é continuar assim, isso não pode mesmo. Mas temos uma esperança pela conversa que tivemos hoje, com Rogério, em termos de estrutura, jogadores, pré-temporada. Vemos uma luz no fim do túnel. Tem de seguir trabalhando", afirmou Muricy.

Nas últimas entrevistas, Rogério Ceni deixou seu futuro aberto e não confirmou se ficará em 2022, embora tenha acertado acordo até a próxima temporada. O clube conta com sua permanência e se surpreendeu com o tom de possível saída que foi adotado recentemente. Muricy, por sua vez, teve convite da CBF para assumir um cargo na comissão técnica de Tite, segundo o jornalista da ESPN Brasil Gustavo Zupak.

Leia a íntegra do áudio vazado atribuído a Muricy Ramalho:

A gente vai ficar batendo cabeça, ficar brigando para não cair todo ano. Eu fiquei mal, cara, é o meu time. Não existe. Esquece, os conselheiros não deixam, isso aí não tem dúvida. Investidor também os conselheiros querem investidor, mas não querem que dê palpite. É difícil, né, cara? Ficar trabalhando igual a um maluco. Os caras não têm ideia do que eu estou fazendo lá, o trabalho que eu tenho para convencer jogador, essas coisas... Então é isso. Graças a Deus a gente saiu desse pesadelo, mas não vou arriscar mais a minha história, não, nem a minha saúde