Em alta no Manchester United, Rashford vai recusar oferta do Real Madrid, afirma jornal

Atacante tem vivido ótimo momento nos Red Devils desde a demissão de José Mourinho

Em alta no Manchester United e vivendo excelente momento desde a demissão de José Mourinho, Marcus Rashford deve recusar a oferta do Real Madrid e seguir em Old Trafford.

Ao menos é o que garante o jornal inglês The Sun.

O Real inclusive já teria entrado em contato com o staff de Rashford. O jogador, porém, não irá se transferir para o Santiago Bernabéu.