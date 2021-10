Em alta na seleção brasileira, Raphinha era sonho de Jorge Jesus

Técnico pediu a contratação do jogador na época que treinava o Sporting, mas não conseguiu trabalhar com o brasileiro

Três jogos, duas assistências, dois gols e muitos dribles, assim foram as primeiras partidas de Raphinha pela seleção. O jogador de 24 anos se tornou uma das grandes esperanças da torcida, que vê no atacante a essência do futebol brasileiro.

Mas antes de encantar o Brasil, Raphinha chamou à atenção de um velho conhecido, que teve sucesso em terras brasileiras. O atacante foi alvo do técnico Jorge Jesus, quando ainda vestia as cores do Vitória de Guimarães.

Na ocasião, JJ, que tem uma ótima estrutura em sua comissão técnica para mapear talentos, pediu a contratação de Raphinha no Sporting, ainda em 2018. O treinador tinha planos ambiciosos para o brasileiro e dizia aos mais próximos que tinha o desejo de lapidar o atacante, que via ele como fundamental para sua ideia de jogo e que era um atleta de muito futuro.

Jorge Jesus colocou Raphinha entre as prioridades do clube e mantinha contato com staff do atleta para ter a certeza de que conseguiria fechar a contratação. O treinador, no entanto, não chegou a trabalhar com o brasileiro, pois deixou o Sporting antes mesmo de sua chegada.

Raphinha se transferiu para o clube pouco tempo depois da saída de Jorge, mas chegou ao Sporting graças a insistência e a indicação do técnico. E mesmo sem ter trabalhado com JJ, é grato a ele pela ajuda. Para contratar o brasileiro, o time de Lisboa desembolsou cerca de 6,5 milhões de euros em julho de 2018.

No ano seguinte, o Sporting negociou Raphinha com o Rennes, da França, por 21 milhões de euros. Duas temporadas depois, ele desembarcou na Inglaterra, no Leeds United, a pedido de Marcelo Bielsa. Agora, impressiona Tite e os brasileiros em busca de uma vaga na Copa do Mundo.