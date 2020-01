Em alta, Flu tenta evitar que time B do Flamengo estrague bom início de ano

Sob o comando de Odair Hellmann, o Tricolor tem sido destaque no Campeonato Carioca

O é o time grande do futebol brasileiro que começou 2020 da maneira mais empolgante para o seu torcedor. Com três vitórias em três jogos disputados, mais uma cria de Xerém surgindo e até uma goleada para chamar de sua, o tenta evitar que o time B do estrague o seu bom início de ano.

Com encontro marcado com os reservas do rival na noite desta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, o pode ver ir por água abaixo qualquer felicidade caso seja derrotado pela garotada rubro-negra, até agora confiável na disputa do Estadual.



Enquanto os tricolores possuem 100% de aproveitamento, o Fla apenas empatou na estreia, mas já tem a seu favor uma vitória por 1 a 0 sobre o e um triunfo por 3 a 2 no último final de semana, virando o placar para cima do Volta Redonda.



Ciente da importância do duelo, o técnico Odair Hellman tem como uma das suas principais armas justamente um jovem atleta. Miguel, de apenas 16 anos, foi decisivo no triunfo por 2 a 0 sobre a do Governador e pinta como mais uma joia do clube.



Além dele, tentam ganhar espaço no novo clube o lateral esquerdo Egídio e o volante Henrique. Contratados depois de participarem da campanha que culminou no rebaixamento do , no ano passado, os dois tentam mostrar que a queda ocorreu apesar e não por causa deles.



Pelo lado rubro-negro, que já tem os principais atletas do elenco treinando, em preparação para disputar títulos como a Supercopa do e a , os jovens entram mais uma vez sem a pressão da vitória. Todos, porém, tentam buscar uma vaga no estrelado elenco para 2020.