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O Manchester United anunciou a contratação do argentino Mauricio Pochettino como treinador da equipe, substituindo Michael Carrick, com o novo técnico iniciando oficialmente sua missão a partir da próxima quarta-feira, após o fim de seu compromisso com os dois jogos da seleção dos Estados Unidos na atual data Fifa.

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O clube inglês confirmou, em comunicado oficial, nesta sexta-feira, ter chegado a um acordo com a Federação Americana de Futebol para permitir que Pochettino e os membros de sua comissão técnica deixem a seleção dos Estados Unidos, após o fim de seus compromissos com a equipe.

O Manchester United não divulgou os detalhes do contrato, mas relatos da imprensa britânica haviam indicado anteriormente que o treinador assinaria um contrato de dois anos e meio.

O Manchester United também concordou em pagar a cláusula financeira de 7,4 milhões de libras esterlinas para liberar o treinador argentino de seu contrato com a seleção dos Estados Unidos.

Pochettino, de 54 anos, estará à frente da comissão técnica do Manchester United na próxima partida contra o Liverpool pela Premier League, marcada para o dia 22 de novembro deste mês, após o fim da data Fifa.

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Apesar de o Manchester United ter anunciado a contratação do treinador nesta data, Pochettino seguirá em sua missão com a seleção dos Estados Unidos durante o período atual, já que deverá comandar a equipe nas duas partidas das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti.

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A primeira partida será no sábado, enquanto o jogo de volta será disputado na terça-feira, antes de Pochettino viajar para a cidade de Manchester para dar início à sua nova missão.

Quarta experiência inglesa para Pochettino

O treinador argentino é conhecido por seu estilo ofensivo baseado na pressão alta e na intensidade de jogo, além de seu interesse em construir equipes coesas e de sua capacidade de desenvolver jogadores e elevar seus níveis individuais.

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Pochettino possui um currículo repleto de experiências em diversas das grandes ligas europeias, já que iniciou sua carreira como treinador no Espanyol em 2009, antes de se transferir para o Southampton, que conduziu à melhor pontuação da história do clube na Premier League até então, em 2014.

Sua experiência mais marcante foi no Tottenham Hotspur, onde passou cinco temporadas completas, durante as quais conseguiu consolidar a posição da equipe entre os concorrentes habituais pela classificação à Liga dos Campeões, depois de tê-la conduzido à competição em quatro temporadas consecutivas, além de ter alcançado com o clube a final do torneio pela primeira vez em sua história, em 2019.

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Em 2021, Pochettino assumiu o comando do Paris Saint-Germain, conquistando os títulos do Campeonato Francês, da Copa da França e da Supercopa, antes de se transferir para o Chelsea em 2023.

Sua última passagem como treinador foi na seleção dos Estados Unidos, que conduziu às oitavas de final da Copa do Mundo, antes do acordo para assumir o comando do Manchester United.

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Início de Carrick obriga o Manchester United à mudança

A decisão do Manchester United de demitir Carrick se deu por conta do início catastrófico da equipe nesta temporada, depois que o clube se viu na zona de rebaixamento.

O Manchester United conquistou apenas uma vitória nas primeiras 10 partidas da Premier League, contra quatro derrotas, ocupando uma das três últimas posições.

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Ainda assim, o Manchester United fez questão de elogiar o trabalho de Carrick durante sua passagem pela equipe, reforçando sua posição como um dos ídolos do clube, seja como ex-jogador ou durante sua última missão como treinador.

O comunicado do clube divulgado nesta quinta-feira dizia: "Michael Carrick é um ídolo do Manchester United e sempre será. Assim como fez quando era jogador, demonstrou o mais alto nível de dedicação e profissionalismo durante todo o período de seu retorno ao clube".

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E acrescentou o comunicado: "Sua liderança e suas conquistas na temporada passada permanecerão sempre dignas de reconhecimento e orgulho".