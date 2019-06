Em 3 anos de seleção, Tite sai do céu para o purgatório

Há exatos três anos, o treinador que estava no Corinthians foi anunciado em um clima bem diferente do atual

Há exatos três anos Tite era anunciado treinador da seleção brasileira. Naquele 20 de junho de 2016, a reação dos torcedores foi a melhor possível, mas a verdade é que a partir da eliminação no Mundial de 2018 as primeiras dúvidas começaram a surgir de maneira mais forte e hoje o treinador está mais pressionado do que jamais esteve – o que dicou ainda mais em evidência com o empate sem gols contra a , pela .

Relembre, abaixo, as reações na internet nos principais momentos destes anos da era Tite: anúncio, otimismo, classificação antecipada para a de 2018, eliminação... e a atual Copa América!

Expectativa...

Pessoal aguardando a assinatura do Tite como se fosse a volta do MESSIAS. — Impedimento (@impedimento) 14 de junho de 2016

Se Tite não disser não, a CBF ficará assim procurando novo técnico. pic.twitter.com/mkfNBHvHud — Olé do (@Oledobrasil) 15 de junho de 2016

Já disse: enquanto torcedor, nunca fui tão bem tratado por um técnico de seleção quanto fui pelo Tite. Nunca prometeu o que podia cumprir e reergueu uma equipe em desgraça.



Tite é o Papa Francisco da seleção. Ele me fez crer de novo. Mas futebol tem disso, rola de perder. — Márvio dos Anjos (@marvio) 7 de julho de 2018

Confirmação!

E esse novo craque que chegou na Seleção? O #Canarinho já está entrosado com o técnico Tite e com o resto do elenco! #FechadoComASeleção pic.twitter.com/vmck2RaMmb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 8 de novembro de 2016

HABEMUS TITEM!



Tite confirmado como técnico da Seleção. pic.twitter.com/IrNgRY4Mj2 — Insta: @dioriv (@dioriv) 15 de junho de 2016

Vaga na Copa do Mundo garantida!

Primeira seleção a estar classificada pra copa do mundo, Tite é um monstro mesmo né? 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 — Kianny Farias (@KiannyFarias) 29 de março de 2017

Tite pegou a Seleção nas eliminatórias em 6o lugar, com 9pts. Hoje, 8 jogos depois: 33pts, líder isolado, classificado pra Copa do Mundo. — João Paulo Silva🇧🇷 (@JoaoPauloSilva_) 29 de março de 2017

Brasil é a primeira seleção classificada pra Copa do Mundo da 2018!!!

Que orgulho ver essa seleção jogando muito!!! Valeu Tite!! — Thi (@thidiniz_) 29 de março de 2017

Copa do Mundo

Depois de um começo difícil na Copa, o técnico Tite conseguiu a mais segura classificação entre as Seleções que disputarão as quartas de final. Encontrou as soluções necessárias para derrotar o e atingir o melhor momento da Seleção na Copa até aqui. pic.twitter.com/9eJmET2Y3r — Muricy Ramalho (@MuricyRamalho6) 5 de julho de 2018

Eliminação para a

O trabalho de Tite à frente da seleção brasileira não pode ser avaliado em cima de uma eliminação nas quartas de final de Copa do Mundo. O saldo é positivo e ele tem o respaldo de grande parte da população do país. — Charley Moreira (@chau_moreira) 6 de julho de 2018

tite vai ter o dobro do tempo pra preparar a seleção de 2022



ou seja, o dobro do tempo o dobro do resultado, paramos nas quartas de final essa vez na próxima paramos no título O HEXA VEM — laura (@kingdomcamz) 8 de julho de 2018

Copa pra seleção do Brasil começa nas quartas de final. É um cariocão, ficar entre os 8 é o mínimo aceitável. Dai vem os caras dizer que Tite recuperou o futebol brasileiro. Pelamor. — HUGO A-GO-GO (@HugoAg0g0) 7 de julho de 2018

: a cobrança nunca foi tão forte

Empate em um jogo horroroso do Brasil. Pior que o 0 a 0 com a Venezuela é a circunstância em que ele acontece. Time sem criatividade alguma. Apagado. E com um treinador omisso e covarde. Tite chamou a responsabilidade quando mexeu mal. Parece perdido. Infelizmente. — Claudio Portella (@portella_22) 19 de junho de 2019

Acompanhe agora a coletiva de Tite após jogo contra a Venezuela! pic.twitter.com/7fHRKIZzq4 — alberto araujo (@albertorj6) 19 de junho de 2019

Reflexão do dia:



O Brasil do Felipão venceria a Venezuela...



...e o Brasil do Tite não tomaria de 7 da — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 19 de junho de 2019

Brasil 🇧🇷 0 x 0 🇻🇪 Venezuela

De fato o tite ainda não aprendeu a fazer substituição 🤦🏻‍♂️ — Piazzaroli (@GuPiazzaroli) 19 de junho de 2019

Esse Tite é muito medroso . .

Com medo de perder , para #Venezuela , esquece ! — M a r c o s A l o n s o 🇪🇸 (@Marquiinhos_08) 19 de junho de 2019