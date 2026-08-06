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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em 24 horas: clube brasileiro contrata três jogadores por empréstimo do Campeonato Saudita

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Fato curioso na Liga Roshn

Um clube brasileiro conseguiu contratar por empréstimo 3 jogadores de 3 clubes diferentes da Liga Roshn Saudita em menos de 24 horas.

A história começou na noite da última quarta-feira, quando o Al-Nassr anunciou sua concordância em emprestar seu ponta brasileiro Wesley Teixeira ao Cruzeiro por uma temporada, sem cláusula de opção de compra.

E em menos de 24 horas, no intervalo de apenas 6 minutos, outros dois clubes sauditas anunciaram sua concordância em emprestar seus jogadores ao mesmo clube brasileiro na próxima temporada.

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O início se deu pelo Neom, que anunciou, às nove da noite desta quinta-feira, sua concordância com a transferência de seu atacante uruguaio Luciano Rodríguez ao Cruzeiro, por empréstimo, por uma temporada.

E apenas 6 minutos depois, o Al-Ettifaq também anunciou sua concordância em emprestar seu ponta português João Costa ao mesmo clube brasileiro, por uma temporada esportiva.

Dessa forma, o Cruzeiro montou todo o seu setor ofensivo com jogadores vindos da liga saudita, já que Wesley e Costa atuarão pelas pontas, à frente estará o atacante de referência Luciano Rodríguez.

Vale lembrar que o Cruzeiro ocupa a sétima posição na atual temporada do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos em 21 partidas, nas quais conquistou 8 vitórias e 6 empates, enquanto sofreu derrota em 7 jogos.

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