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Elversberg x SC Freiburg: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 10 21 de nov. de 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

Na Ursapharm-Arena, o SV Elversberg recebe o SC Freiburg em um duelo pela Bundesliga. Para a equipe de Freiburg, é uma boa oportunidade de consolidar o terceiro lugar na tabela.

O Elversberg ocupa atualmente a sétima posição e tenta se aproximar da metade de cima da tabela. A equipe de Vincent Wagner vem de resultados irregulares e precisa urgentemente de pontos.

O Freiburg chega em boa fase. A equipe de Julian Schuster venceu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Union Berlin e outra por 1 a 0 fora de casa contra o Trabzonspor, pela Conference League.

A equipe de Freiburg disputa três competições nesta temporada: Bundesliga, Copa da Alemanha e Conference League. A carga de jogos é alta, mas a fase é boa.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão na TV e pela internet.

Os assuntos da semana: o que aconteceu com Elversberg e SC Freiburg?

O Elversberg chega para esta partida com um retrospecto irregular: duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Borussia Dortmund. O ponto positivo foi a vitória por 4 a 1 sobre o Mainz 05, enquanto a derrota por 4 a 0 para o RB Leipzig e a eliminação na copa após perder por 2 a 0 para o Darmstadt expuseram suas fragilidades. Nesse período, o Elversberg marcou 11 gols e sofreu dez.

O Freiburg mostra bem mais consistência: quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Depois do 2 a 0 sobre o Union Berlin e da vitória fora de casa contra o Trabzonspor, o clima é bom. A única derrota foi por 3 a 1 para o Bayern de Munique. O Freiburg marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Elversberg x SC Freiburg: escalações

Elversberg x SC Freiburg: momento das equipes

Elversberg x SC Freiburg: retrospecto dos confrontos diretos

Elversberg x SC Freiburg: classificação