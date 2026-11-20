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Elversberg x SC Freiburg: horário do jogo
Na Ursapharm-Arena, o SV Elversberg recebe o SC Freiburg em um duelo pela Bundesliga. Para a equipe de Freiburg, é uma boa oportunidade de consolidar o terceiro lugar na tabela.
O Elversberg ocupa atualmente a sétima posição e tenta se aproximar da metade de cima da tabela. A equipe de Vincent Wagner vem de resultados irregulares e precisa urgentemente de pontos.
O Freiburg chega em boa fase. A equipe de Julian Schuster venceu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Union Berlin e outra por 1 a 0 fora de casa contra o Trabzonspor, pela Conference League.
A equipe de Freiburg disputa três competições nesta temporada: Bundesliga, Copa da Alemanha e Conference League. A carga de jogos é alta, mas a fase é boa.
Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão na TV e pela internet.
Os assuntos da semana: o que aconteceu com Elversberg e SC Freiburg?
O Elversberg chega para esta partida com um retrospecto irregular: duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Borussia Dortmund. O ponto positivo foi a vitória por 4 a 1 sobre o Mainz 05, enquanto a derrota por 4 a 0 para o RB Leipzig e a eliminação na copa após perder por 2 a 0 para o Darmstadt expuseram suas fragilidades. Nesse período, o Elversberg marcou 11 gols e sofreu dez.
O Freiburg mostra bem mais consistência: quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Depois do 2 a 0 sobre o Union Berlin e da vitória fora de casa contra o Trabzonspor, o clima é bom. A única derrota foi por 3 a 1 para o Bayern de Munique. O Freiburg marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos.
Elversberg x SC Freiburg: escalações
Prováveis escalações de Elversberg x Freiburg
Elversberg x SC Freiburg: momento das equipes
Elversberg x SC Freiburg: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Elversberg x SC Freiburg: classificação
|#
|J
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|E
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|GC
|SG
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|Sequência
|1
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|9
|+20
|21
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V
V
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|2
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|+9
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|+10
|19
V
V
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|4
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|27
|13
|+14
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V
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V
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|+3
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V
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|+2
|15
D
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|15
|0
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V
V
D
D
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|9
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|0
|5
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|12
V
D
V
V
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|10
|9
|3
|3
|3
|15
|20
|-5
|12
E
V
D
V
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|11
|9
|4
|0
|5
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|20
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V
D
D
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|1
|5
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|-1
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D
D
D
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E
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|3
|5
|5
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|6
D
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E
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D
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|9
|1
|1
|7
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|25
|-13
|4
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E
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D
D