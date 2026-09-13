O time estrelado de Vincent Kompany venceu o recém-promovido, que atuou por muito tempo em igualdade de condições, por 2 a 1 (1 a 0) e voltou ao caminho das vitórias na Bundesliga depois do empate em Schalke. Mas o motor do campeão em série voltou a engasgar, e ainda falta muito para a leveza da temporada passada.

Lennart Karl (26') e Harry Kane (72') garantiram a vitória suada, e com isso o FCB ficou a apenas dois pontos da liderança. Com a terceira vitória na oitava partida fora de casa na liga, o campeão também melhorou seu aproveitamento no Sarre - em nenhum outro estado o retrospecto é negativo. Para a cidade de 13 mil habitantes, apesar do empate momentâneo de Maurice Krattenmacher (61'), foi a primeira derrota de sua história na elite.

De forma surpreendente, os sarreanos entraram no duelo dos extremos após seu início dos sonhos com dois pontos a mais que o gigante do setor, e o técnico Vincent Wagner pôde estar à beira do gramado após a suspensão por cartão vermelho ter sido revogada. No gramado, no início, estavam frente a frente valores de mercado de 35 milhões e 680 milhões de euros, com Kompany deixando até mesmo astros como Joshua Kimmich, Jamal Musiala ou Manuel Neuer no banco após o 5 a 0 na estreia da Champions League.

Vitória suada na vila milagrosa: Bayern freia o recém-promovido Elversberg

Mesmo sem alguns titulares, o Bayern empurrou o recém-promovido para trás desde o início, mas num primeiro momento não conseguiu furar a defesa. A primeira ação perigosa, em vez disso, foi do Elversberg, porque Minjae Kim quase desviou uma bola perigosa para dentro do próprio gol (17'). O azarão ganhou confiança com isso e, também graças às imprecisões dos muniquenses na construção, passou a se aventurar mais no ataque. Em uma delas, Noah Darvich não conseguiu alcançar a bola (19'), e em outra situação de superioridade numérica faltou o passe final (21').

O Bayern teve problemas nessa fase - e ainda assim atacou como um time de ponta na primeira chance. Karl só precisou escorar com a parte interna do pé no segundo pau após cruzamento perfeito de Ismael Saibari. Mas a habitual soberania ainda não voltou, e os muniquenses atuaram de forma tão hesitante quanto em Schalke. Quase foram punidos por isso, mas o gol de Cole Campbell não valeu por uma posição de impedimento no lance anterior (43').

Mesmo após o intervalo, os sarreanos seguiram competindo bem e chegaram até a algumas trocas de passes mais longas. Como recompensa, Krattenmacher, que veio de Munique, marcou com uma linda finalização colocada no ângulo. Kompany reagiu imediatamente com uma substituição quádrupla, colocando em campo, entre outros, Kimmich e Musiala - e começou uma pressão intensa. O talismã Luis Diaz (67') parou após um acesso de arrogância ao tentar de calcanhar, Michael Olise (69') primeiro parou em Maximilian Rohr em cima da linha e depois no travessão (70').

Então Kane fez melhor mesmo caindo e colocou a bola com perfeição no ângulo superior direito. Depois disso, a vitória ainda voltou a correr perigo.