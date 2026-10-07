Marciano Vink e Cristian Willaert acham que é um duro golpe para o Ajax não poder mais contar com Kasper Dolberg nesta temporada. Na noite de quarta-feira, foi anunciado que o atacante de 29 anos não voltará a atuar nesta temporada por causa de uma lesão no ligamento cruzado.

No Voetbalpraat, da ESPN, o assunto é a evolução de Dolberg nesta temporada. Ele começou a temporada como terceiro atacante, atrás de Marcos Leonardo e Tolu Arokodare, mas ainda assim lutou para voltar e se tornar titular.

“Sou fã do Dolberg”, começa Vink. “E o mais estranho é que, na verdade, ele era a terceira opção nesta temporada. Ele podia sair. Mas nas últimas semanas vinha jogando muito bem. E era realmente aquele atacante acionável, em quem dava para se apoiar para dar sequência às jogadas.”

“E aí o Tolu entrava, e acontecia alguma coisa de novo. Então eles tinham encontrado, com esses dois atacantes totalmente diferentes, uma fórmula em que um começava e o outro entrava, ou o contrário.”

Willaert também está surpreso com a evolução de Dolberg. “Sabe o que é bonito nisso? No ano passado, Óscar García disse que ele não participava quando o Ajax não tinha a bola. Ele não podia usá-lo, então só voltaria a escalar Dolberg se ele mudasse alguma coisa”, começa o repórter.

Próximas partidas AJX Eredivisie 15:00 NEC

“Aí veio esta temporada. Leonardo e Tolu ainda não estavam em forma no início. Em todos aqueles jogos do começo da temporada, Dolberg foi titular. Mas todo mundo dizia que ele seria vendido. Depois, ele não foi vendido e todo mundo achou que ficaria escanteado.”

“Mas o Leonardo não correspondeu, Tolu teve uma lesão em determinado momento, Dolberg entrou e, na minha opinião, jogou bem. Mas o que acho muito impressionante, e não sei como o Míchel conseguiu isso… Eu o vejo voltando em velocidade, pressionando e roubando bolas. Algo que eu nunca, literalmente nunca, tinha visto nele. Nem no primeiro período dele no Ajax, quando tinha dezoito anos. Em nenhum momento. E não tenho explicação para isso.”

“Você espera essa vontade de um jogador de 29 anos que chega a um clube e ouve do treinador que, sem dúvida, é o seu centroavante titular. Mas justamente na situação em que ele era, na verdade, o terceiro atacante, esse Míchel de alguma forma o estimulou tanto que ele faz o que eu nunca o vi fazer”, conclui Willaert em seus elogios.