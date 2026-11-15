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O ex-jogador da seleção alemã Christoph Kramer mostrou-se entusiasmado com os primeiros passos da equipe da DFB sob o comando de Jürgen Klopp.

Em uma conversa com a imprensa durante o POWWOW Sports Festival, o ex-jogador da Bundesliga afirmou que se identifica com o caminho adotado pela seleção. Segundo ele, o técnico fez, de modo geral, um ótimo trabalho em suas primeiras semanas no cargo.

Na opinião de Kramer, "o mais importante nesta fase" é que a equipe da DFB conquiste o apoio dos torcedores e gere identificação com eles. Klopp dá o exemplo nesse sentido, entre outras coisas, com sua comunicação animada e aberta. "Jürgen Klopp dá um milhão de entrevistas, e um milhão delas são boas", disse Kramer.

Também já é possível notar os primeiros avanços dentro de campo. Apesar das oportunidades limitadas de treinamento, a seleção está "tão adiantada quanto é possível estar neste momento", avaliou o ex-jogador. "Dá para ver que algo foi colocado em movimento."

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Também graças à imagem predominantemente positiva que tem na Alemanha, Klopp despertou rapidamente, após sua nomeação, uma empolgação de que "o futebol alemão precisava com muita urgência". Um bom ambiente dentro e ao redor da seleção alemã vale, nesta fase, "muito mais do que uma vitória apertada por 2 a 1", afirmou Kramer.

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Como a equipe da DFB se classifica para as quartas de final da Liga das Nações?

Nos cinco jogos disputados até agora sob o comando de Klopp, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. A seleção alemã está em terceiro lugar na tabela da Liga das Nações, mas ainda pode subir de posição com uma vitória sobre a Holanda na noite de segunda-feira e garantir a vaga nas quartas de final.

Kramer não se entusiasma muito com a competição, disputada pela primeira vez em 2018: "Provavelmente também sou de outra época. Até hoje não sei como se sobe, como se é rebaixado ou como se ganha essa competição. Em algum momento há semifinal e final, isso eu percebi. Mas Eurocopa e Copa do Mundo são mais importantes."