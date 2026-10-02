"Agora vimos de verdade que ele é um jogador maravilhoso", disse o novo técnico da seleção sobre o meio-campista central de 22 anos do Celtic, que entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 na noite de quinta-feira, em Munique, no lugar do destaque Tom Bischof.

Na sequência, Klopp chegou até a recorrer a uma comparação de enorme peso e deu a entender que, em sua opinião, Baur está seguindo os passos de Vitinha, do Paris Saint-Germain.

"Há um jogador de um campeão múltiplo da Champions League de quem ele me lembra o tempo todo. Não só visualmente, mas também por todas as suas características", afirmou Klopp. Assim como o maestro português do meio-campo do PSG, Baur também tem cabelo preto e cacheado e, como Vitinha, não é alto.

Klopp exalta transferência de Mika Baur para "a liga mais cruel do mundo"

O próprio Baur falou ao ZDF após o apito final de um momento "surreal", quando seu sonho da seleção se realizou com a entrada em campo. Ainda na temporada passada, ele jogava pelo SC Paderborn na 2. Bundesliga e conquistou o acesso à Bundesliga com a equipe da Vestfália Oriental. No verão, então, o Celtic bateu à porta e Baur se transferiu de forma surpreendente para a Escócia por seis milhões de euros.

Um passo notável, como Klopp observou agora, afinal a Premiership escocesa é "a liga mais cruel do mundo" e "se impor ali com essas condições físicas e se submeter a isso é realmente algo muito especial".

Em Glasgow, Baur é titular desde sua chegada e no início de setembro marcou até seu primeiro gol pelo clube. No entanto, o jogador de 22 anos já viveu duros golpes em sua nova casa. Contra o LASK, o Celtic desperdiçou uma vantagem de 3 a 0 do jogo de ida, perdeu a volta por 5 a 1 e, assim, deixou escapar a vaga na Champions League. Enquanto isso, em nível nacional, já houve duas derrotas memoráveis para o arquirrival. O Rangers venceu o Celtic tanto na liga (1 a 0) quanto nas quartas de final da Copa (3 a 0).

Ainda assim, o técnico do Celtic, Martin O'Neil, também já rasgou elogios ao seu novo comandado. "Ele é um jogador com qualidades excelentes e grande técnica. Mika terá um papel importante na nossa construção de jogo e, além disso, é muito versátil."

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