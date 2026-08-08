Elogio especial para candidato à venda! Vincent Kompany destaca um jogador do Bayern de Munique após a vitória em amistoso contra o Aston Villa

"A situação do Sacha é clara, o clube a comunicou de forma clara. Estamos procurando uma solução", disse Kompany após a vitória por 2 a 1 no amistoso contra o Aston Villa na sexta-feira, em Hong Kong. "Mas, no fim das contas, me impressiona a forma como ele treina e joga. Ele dá tudo de si. É claro que isso é o que se espera de um jogador profissional. Mas eu já vi muitos jogadores na situação dele que não são capazes disso."

Assim como os outros dois jogadores que voltaram de empréstimo, Joao Palhinha e Bryan Zaragoza, Boey também deve deixar o Bayern de Munique ainda nesta janela de transferências. "Para os três, não haverá futuro no Bayern", ressaltou o diretor esportivo Max Eberl no fim de julho. "Se um deles decidir ficar aqui, então será relativamente duro e complicado para ele, porque não terá um grande papel."

Boey se transferiu em janeiro de 2024 do Galatasaray para o Bayern por 30 milhões de euros, mas não conseguiu corresponder às expectativas depositadas nele nos dois anos seguintes. Na segunda metade da última temporada, o francês jogou por empréstimo em seu ex-clube, o Galatasaray, mas uma transferência em definitivo não se concretizou depois.

O Bayern supostamente pede 15 milhões de euros por Sacha Boey

Supostamente, o clube de Munique pede 15 milhões de euros por Boey, o que até agora teria afastado os interessados da Premier League. Nos últimos meses, Boey também foi ligado a clubes da Ligue 1 da França.

Como Boey, diferentemente da maioria dos outros profissionais do Bayern, não participou da Copa do Mundo nem lidava com problemas físicos, ele recebeu muitos minutos na pré-temporada. Contra o Aston Villa, foi titular, assim como já havia sido na vitória por 15 a 0 sobre o FC Rottach-Egern.

"Acho que ele jogou muito bem", avaliou Kompany. Aos 80 minutos, Boey foi substituído com um leve incômodo, mas aparentemente não há problemas graves. "Parece que ele está bem. Ele só levou uma pancada."