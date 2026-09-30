Andy Burnham, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, expressou sua profunda preocupação com a ideia de os donos do Manchester City venderem o clube, após sua condenação na maioria das 115 acusações que lhe foram imputadas por violação das regras financeiras da Premier League inglesa.

Uma comissão independente concluiu pela condenação do Manchester City na maioria das acusações que lhe foram imputadas, uma decisão que o clube deve recorrer antes do prazo de 2 de outubro, com o City continuando a negar ter cometido qualquer irregularidade.

As conclusões da comissão revelaram que o clube firmou "contratos fictícios" com diversos parceiros comerciais dentro de um esquema para ocultar um financiamento secreto superior a 830 milhões de libras esterlinas, enquanto a Premier League afirmou que o City "violou as regras da liga de forma sistemática por quase uma década".

Isso ocorre num momento em que o órgão regulador independente do futebol, criado pelo governo em 2025, afirmou que o caso levantou "questões graves", indicando que estudará as opções disponíveis, incluindo a retirada da licença de propriedade do clube de seus donos, assim que os procedimentos disciplinares forem concluídos.

Espera-se que a comissão realize uma audiência para determinar a punição, que pode levar meses, e as possíveis punições variam entre uma pesada multa financeira, dedução de pontos ou exclusão da Premier League, chegando até à retirada dos oito títulos que o clube conquistou durante o período em questão.

Burnham: a perda deles seria catastrófica

Quando Chris Mason, editor político da British Broadcasting Corporation "BBC", perguntou-lhe se estava preocupado com a venda do clube pelos donos do City, Burnham disse nesta quarta-feira: "Ficaria extremamente preocupado com a perda deles".

Burnham, prefeito da Grande Manchester até junho passado, acrescentou: "Eles foram um parceiro essencial na construção da Manchester moderna e, certamente, na construção do Manchester City até se tornar a potência mundial que é hoje".

E prosseguiu: "Agradeço imensamente ao City Football Group e aos demais donos pelo dinheiro que injetaram não apenas no Etihad Stadium e no complexo ao seu redor, mas em toda a cidade", assegurando estar "certamente" confiante de que suas negociações com os donos do clube durante seu mandato como prefeito resistirão ao escrutínio.

Burnham destacou que os donos do clube desde 2008, liderados pelo xeque Mansour, vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, investiram enormemente na cidade.

Defesa do City a partir do reduto do Everton

Burnham fez suas declarações do estádio Hill Dickinson, reduto do Everton, o time que torce, numa ironia notável, uma vez que o próprio Everton havia enfrentado problemas com as regras financeiras quando foi acusado e teve 10 pontos deduzidos por infrações leves em novembro de 2023, reduzidos a 6 pontos após recurso.

Burnham disse: "O Everton esteve nessa situação há alguns anos, e talvez vocês se lembrem de que defendi o Everton naquele caso, porque ainda acredito firmemente que eles não foram tratados com justiça. Lembro que as pessoas condenavam o Everton naquela época e, olhando para o passado, acho que muitos dirão que a forma como o assunto foi tratado não foi justa".

E concluiu: "É frustrante que as pessoas se apressem em emitir julgamentos. Há muito em jogo para os torcedores do Manchester City, para o clube e para a própria cidade de Manchester, mas seria um erro eu interferir".

Por outro lado, o Manchester City emitiu um comunicado no qual expressou sua "decepção e surpresa com o parecer da comissão da Premier League", reafirmando sua inocência em todas as acusações.



