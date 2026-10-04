O argentino Sergio Agüero, ídolo do Manchester City, revelou sua admiração pelo "espetacular" astro do Chelsea, Cole Palmer, e elogiou duas das contratações feitas pelo técnico Xabi Alonso nesta janela de verão.

Alonso recebeu diversos rostos novos em Stamford Bridge após ser nomeado novo técnico do Chelsea, com um contrato de quatro anos.

O Chelsea gastou cerca de 350 milhões de libras esterlinas em mais de dez novos jogadores, após uma temporada decepcionante em que terminou na décima posição da Premier League.

Apesar dos gastos elevados no oeste de Londres, que incluíram uma contratação de 117 milhões de libras esterlinas pelo jogador inglês Morgan Rogers, Palmer continua sendo o principal nome do Chelsea, segundo Agüero.

Agüero jogou por um breve período ao lado de Palmer quando ambos estavam no Manchester City, já que o primeiro deixou o Etihad Stadium em 2021 e o segundo concluiu sua transferência para o Chelsea por 40 milhões de libras esterlinas em 2023.

Palmer teve um início de temporada brilhante, marcando quatro gols e dando duas assistências em sete partidas, mas o time de Alonso ocupa apenas a décima posição, com a pior defesa do campeonato.

Agüero disse ao site "Stake": "Cole Palmer, João Pedro e Morgan Rogers são bons jogadores, mas, mesmo que você tenha três atacantes excelentes, se o time não estiver sólido no meio-campo ou na defesa, os atacantes podem marcar três gols e o adversário marcará quatro".

E acrescentou, segundo o jornal inglês "Metro": "A partida vai terminar com uma derrota por 4 a 3. Para manter um trio de ataque forte, você também precisa de uma estrutura defensiva confiável por trás, para que o time não sofra tanto".

E prosseguiu: "O Chelsea é um time perigoso. Eu joguei com Cole Palmer e sou fã dele como jogador. Acho que ele é um jogador incrível".

E continuou: "Quando eu estava lá, ele não teve muitas oportunidades de jogar pelo City, porque havia muitos jogadores de altíssimo nível que também estavam em boa fase".

O argentino completou: "A transferência dele para o Chelsea foi um passo acertado, porque ele precisava jogar. Na minha opinião, ele é o melhor jogador do Chelsea atualmente. Ele pode marcar ou criar um gol a qualquer momento e fazer a diferença".

Agüero também elogiou a contratação de dois de seus compatriotas, o goleiro Emiliano Martínez e o meio-campista Valentín Barco, que chegaram do Aston Villa e do Strasbourg, respectivamente.

Agüero disse: "Emiliano Martínez é uma contratação excelente, mas o Chelsea sofreu muitos gols. Não será fácil no começo, porque o Dibu precisa conhecer seus companheiros de equipe e os zagueiros, o que levará algumas partidas".

E completou: "Mas o Dibu vai se tornar um jogador extremamente importante em muitas partidas, porque é capaz de decidir os jogos a seu favor. É uma contratação excelente".

E encerrou suas declarações: "Também acho que a contratação de Barco é um passo excelente. Ele é um jogador jovem, com muito talento e uma energia enorme. Assim que se acostumar com o ritmo de jogo, vai apresentar um ótimo desempenho".



