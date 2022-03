Eliminatórias sul-americanas para a Copa podem mudar de formato

Em busca de uma mudança nas Eliminatórias sul-americanas para a próxima Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, a Conmebol e a Fifa discutiram um novo formato para a competição com os jogadores das seleções, conforme noticiou o GE.

Em um encontro virtual, as organizações debateram a ideia com capitães das seleções sul-americanas. Na verdade, a expectativa é acabar com o sistema de pontos corridos, com 18 jogos, para o modelo de grupos para, então, definir os classificados para o Mundial.

Em uma das reuniões realizadas no ano passado, a seleção brasileira foi representada por Thiago Silva. O zagueiro, que foi homenageado na calçada da fama do Maracanã nesta sexta-feira, 25 de março, disse que não tinha mais informações sobre o desenrolar do assunto, mas comentou sobre a possibilidade.

"Não são os 18 jogos, mas as viagens que fazemos. É uma quilometragem muito grande em relação aos europeus que jogam próximos entre si. Isso é um desgaste muito grande. Além do clima, totalmente diferente do que estamos acostumados na Europa", disse o zagueiro.

"Ontem, eu e os companheiros, passamos um sufoco muito grande. Treinamos em Teresópolis, mais frio que o Rio de Janeiro. Isso pode prejudicar a performance. Se a gente pudesse encontrar, de alguma forma, um equilíbrio nessa viagens, com certeza facilitaria a nossa estadia e as nossas performances. Com certeza é um desgaste, ao meu modo de ver, desnecessário", completou o jogador do Chelsea.

Lucas Figueiredo/CBF

Dessa forma, segundo as informações recebidas pelos capitães, a ideia é realizar a competição em no máximo dois anos e em sistema de grupos. Este modelo, aliás, foi utilizado até a Copa de 1994, que aconteceu nos Estados Unidos.

Agora, o jornalista Marcel Rizzo, em seu blog no Uol, detalhou um possível formato para a competição. Vale lembrar que a ideia da Fifa, organizadora da Copa do Mundo, é aumentar o número de 32 seleções para 48 no próximo Mundial.

Com isso, a disputa das Eliminatórias seria de oito a 10 rodadas, com dois grupos de cinco times. Os três melhores se classificaram direto à Copa, enquanto os dois quartos colocados disputariam uma eliminatória, com o perdedor se classificando para a repescagem.