Eliminatórias da África para a Copa do Mundo 2022: onde assistir, jogos, horário e mais informações

O gigante continente africano não é apenas grande pelo tamanho territorial, mas em relação também às culturas e, claro, ao futebol, por exemplo. Para a Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Qatar no fim deste ano, os países da África disputam a última fase das Eliminatórias para descobrir quem garantirá as vagas restantes do torneio.

Com isso, apenas dez equipes chegaram ao final das Eliminatórias com apenas cinco vagas na disputa: Argélia, Camarões, Congo, Egito, Gana, Mali, Marrocos, Nigéria, Senegal e Tunísia são as seleções restantes na competição.

Abaixo, a GOAL te mostra todos os detalhes e o que você precisa saber sobre as Eliminatórias da África para a Copa do Mundo deste ano.

Quais são os confrontos da última fase das Eliminatórias Africanas?

Assim como nas outras Eliminatórias, as seleções que não garantiram suas vagas no início correm com suas últimas forças para chegar à Copa do Mundo de 2022.

No caso da África, cinco jogos iniciais serão disputados nesta sexta-feira (25), válidos como jogos de "ida". Ou seja, serão dois duelos com mandos de cada um dos adversários.

Duelos do dia 25 de março:

Congo x Marrocos - 12h (de Brasília) - Stade des Martyrs

Mali x Tunísia - 14h (de Brasília) - Stade 26 Mars

- Stade 26 Mars Camarões x Árgelia - 14h (de Brasília) - Douala Stadium

- Douala Stadium Egito x Senegal - 16h30 (de Brasília) - Estádio Internacional do Cairo

- Estádio Internacional do Cairo Gana x Nigéria - 16h30 (de Brasília) - Baba Yara Stadium

Duelos do dia 29 de março:

Senegal x Egito - 14h (de Brasília)

Nigéria x Gana - 14h (de Brasília)

Argélia x Camarões - 16h30 (de Brasília)

Marrocos x Congo - 16h30 (de Brasília)

Tunísia x Mali - 16h30 (de Brasília)

Onde assistir aos jogos das Eliminatórias Africanas?

Os confrontos das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2022 estão sendo transmitidos nos mesmos canais da competição que acontece na América do Norte e Central: você assiste aos jogos africanos nos canais ESPN, na televisão por assinatura, e no Star+, no streaming online.

Confronto entre Mané e Salah decide qual dos Reds vai à Copa do Mundo

Em duelo válido por apenas uma vaga à Copa do Mundo de 2022, Egito e Senegal repetem final da Liga das Nações Africanas e colocam Salah e Mané frente a frente novamente. Os atacantes são companheiros do Liverpool, da Inglaterra, mas representam a rivalidade entre duas das melhores seleções da África no momento atual.

Em 6 de fevereiro de 2022, a final da Liga das Nações, como citado, foi também entre as duas equipes, na vitória do Senegal por 4 x 2 nas penalidades.