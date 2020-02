Eliminado, Fortaleza orgulha seu torcedor e surpreende até hermanos na Sul-Americana

Time de Rogério Ceni venceu a partida mas deixou a classificação escapar nos últimos segundos na primeira participação do Leão no torneio continental

O dominou o Independiente, venceu o jogo no Castelão mas, nos acréscimos do segundo tempo, sofreu o gol que causou a eliminação na . Em sua primeira participação em um torneio internacional, o Leão deixa a competição ainda na primeira fase, mas sua torcida está orgulhosa do que o time fez.

O time de Rogério Ceni foi superior em todo o jogo. Ao final do primeiro tempo, o Fortaleza já vencia por 1 a 0 e tinha 70% da posse de bola e aos 33 minutos do segundo tempo fez o 2 a 0, placar que lhe dava a classificação. Mas já nos acréscimos, o "Rey de Copas" conseguiu o gol que acabou com a festa no Castelão.

O jornal Olé , da , escreveu que "não foi fácil reagir as adversidades, ainda mais em um ambiente explosivo como o enfrentado pelo Independiente", exaltando a torcida do Fortaleza. Para encerrar a crônica sobre a partida, o jornal analisou: "[O Independiente] Está vivo. Pode não ser fácil explicar como. Mas ele conseguiu".

Ao final da partida, a torcida tricolor reconheceu a luta e a boa partida do time e aplaudiu os jogadores. Nas redes sociais, os torcedores de diversos clubes também mostraram seu apoio ao Leão mesmo com a classificação dos argentinos. Veja a reação no Twitter:

Cruel a eliminação do Fortaleza. Não só por ter sido no fim, mas especialmente pelo que foi o confronto. Numa estreia internacional, pegou um gigante do continente, jogou com personalidade, viveu e valorizou a experiência de forma intensa, e esteve a segundos da classificação. — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) February 28, 2020

Evite se comunicar comigo.

Estou chorando a eliminação do nosso Fortaleza. — TRI! CÔ! VÔ! 🇾🇪 (@tricovotweets) February 28, 2020

Poucas vezes, senti tanto orgulho de ser Fortaleza como hoje. Jogamos melhor em Avellaneda e em Fortaleza. Fizemos os gols para garantir a classificação sem depender de pênaltis. O sonho foi adiado por detalhe. Tenham orgulho dessas cores. Fizemos história! — taís lemos (@taislms) February 28, 2020

Esse gol do Independiente no final do jogo contra o Fortaleza é uma das maiores sacanagens da HISTÓRIA de um mata-mata que já vi. Dolorido demais. #FortalezanoDAZN — Alison Rodrigues (@AlisonRSoares) February 28, 2020