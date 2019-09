"Eliminado" e "Não tem Copinha, não tem Mundial"; veja os memes do Palmeiras

Flamengo faz 3 a 0 no Palmeiras diante do Maracanã lotado e os rivais não perdoam o time de Luiz Felipe Scolari.

O levou 3 a 0 do diante de um Maracanã lotado, dias depois de uma eliminação dolorida na . Os rivais, é claro, não perdoaram. No estádio, os rubro-negros gritaram "Eliminado" e "Não tem , não tem Mundial", a música que os corintianos consagraram no dérbi.

Veja, abaixo, os melhores memes da derrota do Palmeiras neste domingo:

O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL NÃO TEM COPINHA NÃO TEM MUNDIAL — mundinho gabigol br (@921ZR) September 1, 2019

ZAGA DO PALMEIRAS TENTANDO SEGURAR O ATAQUE DO FLAMENGO: pic.twitter.com/8TN4cXjyRV — Escanteio Curto 🇧🇷 (@ESCANTElOCURTO) September 1, 2019

O Palmeiras contrata muito bem. pic.twitter.com/4FNC25b9ON — Urubu Cartoon (@UrubuCartoon) September 1, 2019

Oi @Palmeiras, vi que a sua relação com o Felipão não está boa

Vamos tomar um vinho e discutir um contrato? pic.twitter.com/pMQCHjIFmq — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) September 1, 2019

O tem 1 Mané, o Palmeiras tem 12 pic.twitter.com/Bo1ZCJZBef — ComClubismo (@ComClubismo) September 1, 2019