Eliminação da Roma tem duas expulsões em dois minutos e seis substituições

Treinador faz substituição ilegal após ter dois jogadores expulsos no início da prorrogação e é eliminado pelo Spezia nas oitavas da Coppa Italia

A sofreu uma dura eliminação nas oitavas de final da Coppa Italia, com um verdadeiro festival de erros dentro de campo. Diante do Spezia, o clube da capital italiana teve dois jogadores expulsos nos primeiros minutos da prorrogação antes de terminar derrotado por 4 a 2. E nem o treinador Paulo Fonseca escapou, cometendo a gafe de fazer seis substituições ao todo, o que faria seu time ser eliminado mesmo com a vitória.

O duelo, que teve transmissão exclusiva do DAZN, aconteceu nesta terça-feira (19), no Estádio Olímpico de Roma. De um lado, os donos da casa, um dos destaques da Serie A nesta temporada, do outro, o Spezia, que briga para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Italiano.

Mas quando a bola rolou, os visitantes precisaram de apenas 15 minutos para abrir 2 a 0 no placar, com gols de Galabinov e Saponara. Então, após Pellegrini descontar, de pênalti, a Roma conseguiu buscar o empate com Mkhitaryan, aos 73 minutos, para tentar evitar o vexame dentro de casa. Mas a partida estava longe de acabar.

Logo no primeiro minuto da prorrogação, Mancini levou o segundo amarelo e acabou expulso. 30 segundos mais tarde, foi a vez do goleiro Pau Lopes receber vermelho direto por uma forte dividida com o atacante rival.

Com dois jogadores a menos, Paulo Fonseca colocou em campo o jovem goleiro brasileiro Daniel Fuzato, ex- , de 23 anos. Porém, o treinador não parou por aí. Depois de fazer a quinta substituição, ele tirou Pedro, ex- , de campo, para dar lugar ao zagueiro Ibañez.

Aparentemente, o treinador pensou que, pelo fato de o jogo estar na prorrogação, ganharia o direito de fazer uma nova alteração, o que é comum em algumas copas e torneios eliminatórios. Mas esse não é o caso da Coppa Italia.

Pellegrini percebeu que algo estava errado e foi informar Paulo Fonseca de que a sexta alteração não seria permitida. As câmeras flagraram ele dizendo “Ele é o sexto”. Mas mesmo assim a substituição aconteceu.

O fato já eliminaria a Roma de qualquer forma, mas o Spezia tratou de fazer isso dentro de campo. Os visitantes aproveitaram os dois jogadores a mais para fechar a partida em 4 a 2 e garantir a classificação às quartas de final da competição.