Eliminação da França na Euro provoca bate-boca entre familiares de Rabiot, Pogba e Mbappé

Véronique Rabiot foi tirar satisfações após falhas que deram vaga à Suíça

Logo após a derrota da França para a Suíça nas oitavas de final da Eurocopa, que definiu a eliminação das francesas, o clima esquentou entre as famílias de alguns jogadores, que estavam nas arquibancadas da Arena Nacional de Bucareste. A mãe de Adrien Rabiot foi quem começou a briga, focada nas famílias de Kylian Mbappé e Paul Pogba.

Depois de um jogo bastante intenso, decidido nos pênaltis, a seleção francesa acabou eliminada nas oitavas da Euro diante da Suíça e, claro, os torcedores não gostaram nada disso. Uma em especial, porém, partiu para uma briga interna na seleção, envolvendo as famílias de jogadores.

Véronique Rabiot, mãe e empresária de Adrien Rabiot, volante francês da Juventus, segundo a emissora RMC, se revoltou com a eliminação e acabou discutindo com os familiares de outros jogadores, principalmente de Paul Pogba e Kylian Mbappé, duas figuras que marcaram a eliminação.

Apesar de a França ter saído atrás no placar, conseguiu a virada para 3 a 1, que manteve até os 36 minutos do segundo tempo. No entanto, antes do apito final, a seleção da Suíça conseguiu arrancar o empate e levar a decisão para a prorrogação. Sem gols no tempo extra, a decisão foi para os pênaltis, e os suíços levaram a melhor por 5 a 4.

Para isso, Pogba e Mbappé tiveram papéis determinantes. Ainda no tempo regulamentar, o jogador do Manchester United, que havia marcado o terceiro gol da França, perdeu uma bola que originou o terceiro gol da Suíça, que marcou o empate no placar. Neste momento, Véronique teria se dirigido à família do camisa 6 perguntando como ele pôde perder o lance.

Foto: AP

Já Mbappé, craque do PSG e um dos principais jogadores da seleção de Didier Deschamps, foi quem desperdiçou o pênalti que deu a classificação aos suíços. Após isso, novamente, Véronique se alterou e foi até o pai do jogador, segundo a RMC, dizendo a ele que o filho “precisa ser menos arrogante”.

A emissora ainda disse que a Véronique atacou jornalistas nas tribunas do estádio, logo depois de ter discutido com o pai de Mbappé. Depois, a mãe e empresária de Rabiot voltou aos pais do camisa 10. Segundo a RMC, os momentos de tensão duraram cerca de 20 minutos, com vários familiares de jogadores franceses.

Verónique é conhecida no mundo do futebol por sua personalidade forte. Quando Rabiot ainda atuava no PSG, ele emitiu opiniões fortes ao ver o filho suspenso do time por ter se atrasado para o treino. Na época, ela disse que o volante era prisioneiro do clube e insinuou que Neymar teria privilégios. "Há jogadores que faltam por um cochilo de seis minutos (Rabiot), e outros que estão machucados, mas podem ir para a festa do outro lado do mundo, no carnaval do Rio...”, disse em entrevista ao L'Equipe.