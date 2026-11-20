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Antonio Conte fez duras críticas ao Manchester United após a decisão do clube de contratar Mauricio Pochettino como novo técnico permanente. O italiano, que era fortemente ligado à vaga em Old Trafford, sugeriu que a hesitação da diretoria em contratá-lo reflete um problema mais profundo no clube.

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Conte questiona a ambição do Manchester United

Conte criticou os clubes que optam por não contratá-lo , sugerindo que eles têm “medo de vencer” por causa de seu estilo de trabalho conhecido pelas cobranças e pela intensidade. O técnico de 57 anos era amplamente considerado um dos favoritos ao cargo no Manchester United após a demissão de Michael Carrick, mas o clube da Premier League acabou escolhendo Pochettino, ex-técnico de Tottenham e Chelsea.

Conhecido pela postura inflexível e pelos treinos táticos de alta intensidade, Conte tem um histórico comprovado de sucesso, com cinco títulos da Serie A, além de uma conquista da Premier League durante sua passagem pelo Chelsea. No entanto, sua reputação de figura volátil e difícil de lidar pode ter influenciado a decisão do Manchester United de procurar outro nome para seu projeto de longo prazo.

Respeito pelo legado de Ferguson

Apesar da frustração com o processo recente de escolha do técnico, no qual o Manchester United optou por Pochettino em meio a uma queda de rendimento que deixa o time na 18ª posição da Premier League, com oito pontos e apenas uma vitória nos primeiros 10 jogos, Conte fez questão de expressar sua profunda admiração por Sir Alex Ferguson.

“O Manchester United tem uma história tão importante que acho estranho imaginar que alguém possa ter medo de uma abordagem voltada a devolver o clube à sua verdadeira grandeza. A última vez que venceu o campeonato foi em 2013, sob o comando de Ferguson. Tenho um respeito imenso por Sir Alex Ferguson. Li seu livro e, quando estava em Londres, tive a sorte de visitar sua casa e passar um dia com ele. Ele tem uma paixão incrível por falar de futebol”, disse Conte ao Cronache di spogliatoio.

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Um método voltado para a vitória

Ao responder aos críticos que consideram sua personalidade e suas exigências nos treinos desgastantes demais para os elencos atuais, Conte manteve sua posição. Em seu último trabalho, comandou o Napoli e levou o clube ao segundo lugar da Serie A na temporada passada, atrás da Inter, antes de sair em comum acordo ao fim da campanha.

“Se alguém tem medo do meu método, então tem medo de vencer, porque esse método leva à vitória. Essa é a minha resposta. Por isso, considero certas declarações quase ofensivas ao United; é como se alguém estivesse vetando o retorno do clube à sua própria história. É preciso ter um método para alcançar grandes resultados. E, se você está sugerindo que esse método exige trabalho duro, sim, exige. Todos precisam trabalhar duro, não apenas os jogadores”, acrescentou.

Pochettino terá um batismo de fogo

Enquanto Conte acompanha tudo de fora, Pochettino se prepara para um início desafiador no banco de Old Trafford . Primeiro, visitará o Liverpool em Anfield no domingo. Depois, viajará na quarta-feira para enfrentar o Sporting CP na Champions League, competição em que o time ocupa a 17ª posição na fase de liga, com seis pontos após quatro jogos.