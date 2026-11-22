Antes da transferência recorde para o Real Madrid, Yan Diomande poderia ter ido para outro clube, e não para o RB Leipzig. O clube da Bundesliga passou à frente de um clube de ponta para contratar o atacante fora de série.
Diomande havia se transferido do CD Leganes para o RB Leipzig apenas um ano antes de ir para o Real Madrid. O clube alemão pagou 20 milhões de euros para acionar sua cláusula de rescisão. Segundo Eduardo Cosin, presidente do clube da segunda divisão espanhola, a venda do marfinense não estava nos planos.
"O Monaco, por exemplo, estava muito interessado e fez de tudo para contratá-lo", disse Cosin à RMC Sport. "Assim como aos outros clubes, dissemos a eles que não queríamos negociar. Provavelmente ficaram frustrados quando souberam que ele acabou assinando com o Leipzig. Mas a verdade é que também não negociamos com o Leipzig."
O Leipzig, então, tomou outro caminho para fechar a transferência. "Eles foram simplesmente os primeiros a procurar a federação espanhola de futebol para pedir nossos dados bancários", revelou Cosin.
Prêmio de consolação: Leganes teve lucro expressivo com Diomande
Um belo prêmio de consolação: o Leganes havia contratado Diomande sem pagar pela transferência apenas seis meses antes, quando ele estava na academia esportiva privada DME Academy, em Daytona Beach, no estado americano da Flórida. Após 542 minutos em campo distribuídos por dez jogos, dois gols e uma assistência, o Leipzig pagou 20 milhões de euros por ele. Além disso, o clube espanhol garantiu 5% do lucro de uma futura venda.
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Como Diomande se tornou a contratação recorde do Real Madrid apenas um ano depois, por um valor fixo de 125 milhões de euros, esse lucro foi de 105 milhões de euros. Assim, o Leganes recebeu cerca de cinco milhões de euros adicionais.
No Leipzig, Diomande chamou a atenção com atuações impressionantes. Em 36 partidas, marcou 13 gols e deu dez assistências. O jogador de 20 anos também vem convencendo no Real Madrid.
Depois de começar sem uma vaga entre os titulares, Diomande se firmou na equipe sob o comando do técnico Jose Mourinho. Em 17 partidas, soma quatro gols e quatro assistências.