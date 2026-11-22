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Antes da transferência recorde para o Real Madrid, Yan Diomande poderia ter ido para outro clube, e não para o RB Leipzig. O clube da Bundesliga passou à frente de um clube de ponta para contratar o atacante fora de série.

Diomande havia se transferido do CD Leganes para o RB Leipzig apenas um ano antes de ir para o Real Madrid. O clube alemão pagou 20 milhões de euros para acionar sua cláusula de rescisão. Segundo Eduardo Cosin, presidente do clube da segunda divisão espanhola, a venda do marfinense não estava nos planos.

"O Monaco, por exemplo, estava muito interessado e fez de tudo para contratá-lo", disse Cosin à RMC Sport. "Assim como aos outros clubes, dissemos a eles que não queríamos negociar. Provavelmente ficaram frustrados quando souberam que ele acabou assinando com o Leipzig. Mas a verdade é que também não negociamos com o Leipzig."

O Leipzig, então, tomou outro caminho para fechar a transferência. "Eles foram simplesmente os primeiros a procurar a federação espanhola de futebol para pedir nossos dados bancários", revelou Cosin.

Getty Images

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Prêmio de consolação: Leganes teve lucro expressivo com Diomande

Um belo prêmio de consolação: o Leganes havia contratado Diomande sem pagar pela transferência apenas seis meses antes, quando ele estava na academia esportiva privada DME Academy, em Daytona Beach, no estado americano da Flórida . Após 542 minutos em campo distribuídos por dez jogos, dois gols e uma assistência, o Leipzig pagou 20 milhões de euros por ele. Além disso, o clube espanhol garantiu 5% do lucro de uma futura venda.

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Como Diomande se tornou a contratação recorde do Real Madrid apenas um ano depois, por um valor fixo de 125 milhões de euros, esse lucro foi de 105 milhões de euros. Assim, o Leganes recebeu cerca de cinco milhões de euros adicionais.

No Leipzig, Diomande chamou a atenção com atuações impressionantes. Em 36 partidas, marcou 13 gols e deu dez assistências. O jogador de 20 anos também vem convencendo no Real Madrid.

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Depois de começar sem uma vaga entre os titulares, Diomande se firmou na equipe sob o comando do técnico Jose Mourinho. Em 17 partidas, soma quatro gols e quatro assistências.