"Esses jogadores são egoístas. Não se importam com os companheiros de equipe, com o treinador, com a comissão técnica ou com os torcedores. Só se importam consigo mesmos", disse o ex-jogador da seleção inglesa no podcast "The United Stand", irritado com as críticas dos jogadores após as derrotas recentes.

Após a derrota por 4 a 1 para o Como 1907 na Liga dos Campeões, o capitão Bruno Fernandes havia criticado a tática do treinador Michael Carrick, afirmando que o United precisava jogar "com mais coragem". Antes, o zagueiro Lisandro Martínez havia questionado publicamente a força do elenco. Rooney não gostou nem um pouco disso.

"Quando Martínez se pronunciou, eu disse que aquilo era um pesadelo completo, porque iria dividir o time. Foi o começo. Agora vimos isso com Bruno, e veremos com outros jogadores, porque esses jogadores não querem assumir responsabilidades", afirmou.

No campeonato, o ManUnited teve um início de temporada ruim e ocupa apenas a 13ª posição. Após a derrota na Itália, a imprensa local também não poupou críticas ao clube, campeão 20 vezes.O que mais incomoda Rooney é a forma como os jogadores lidam com a crise. "Quando não recebem o que lhes é devido, comportam-se como bebês, jogam os brinquedos para fora do carrinho e culpam qualquer pessoa, menos a si mesmos", disse o ex-jogador de 40 anos.