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Martinez BrunoGetty Images
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"Eles se comportam como bebês!" Rooney detona estrelas do Manchester United após fiasco

Premier League
Manchester United
L. Martinez
B. Fernandes
M. Carrick

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, criticou duramente o atual elenco do grande clube inglês.

"Esses jogadores são egoístas. Não se importam com os companheiros de equipe, com o treinador, com a comissão técnica ou com os torcedores. Só se importam consigo mesmos", disse o ex-jogador da seleção inglesa no podcast "The United Stand", irritado com as críticas dos jogadores após as derrotas recentes.

Após a derrota por 4 a 1 para o Como 1907 na Liga dos Campeões, o capitão Bruno Fernandes havia criticado a tática do treinador Michael Carrick, afirmando que o United precisava jogar "com mais coragem". Antes, o zagueiro Lisandro Martínez havia questionado publicamente a força do elenco. Rooney não gostou nem um pouco disso.

"Quando Martínez se pronunciou, eu disse que aquilo era um pesadelo completo, porque iria dividir o time. Foi o começo. Agora vimos isso com Bruno, e veremos com outros jogadores, porque esses jogadores não querem assumir responsabilidades", afirmou.

No campeonato, o ManUnited teve um início de temporada ruim e ocupa apenas a 13ª posição. Após a derrota na Itália, a imprensa local também não poupou críticas ao clube, campeão 20 vezes.O que mais incomoda Rooney é a forma como os jogadores lidam com a crise. "Quando não recebem o que lhes é devido, comportam-se como bebês, jogam os brinquedos para fora do carrinho e culpam qualquer pessoa, menos a si mesmos", disse o ex-jogador de 40 anos.

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