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Anthony Gordon fez uma avaliação notavelmente franca da derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain em um jogo decisivo da Champions League, reconhecendo que os atuais campeões seguem como referência na Europa. Apesar da atuação aguerrida do time catalão, Gordon observou que o adversário manteve uma intensidade que a equipe de Hansi Flick não conseguiu igualar ao longo dos 90 minutos.

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PSG encerra sequência perfeita do Barcelona

O Paris Saint-Germain pôs fim à impressionante sequência de 11 vitórias do Barcelona com um triunfo por 4 a 2 na Champions League. Flick havia pedido ao elenco que provasse estar entre a elite da Europa, e os catalães corresponderam durante boa parte da partida.

Gols de Xavi Espart e Lamine Yamal mantiveram os donos da casa na disputa em um confronto acirrado. No entanto, os atuais bicampeões europeus acabaram mostrando sua qualidade, com gols de Vitinha e Fabian Ruiz no fim que garantiram a vitória e preservaram o aproveitamento de 100% do PSG na competição deste ano.

Gordon analisa a qualidade do PSG

Após o apito final, Gordon fez uma avaliação direta da partida e reconheceu que os visitantes conseguiram manter o ritmo por mais tempo que os donos da casa. Para o atacante, o condicionamento físico e a pressão incessante do PSG acabaram decidindo o confronto.

“Acho que eles mereceram vencer no fim. Sinto que foram o melhor time”, disse Gordon à TNT Sport.

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“Eles tiveram os melhores momentos, com mais qualidade, e sinto que, fisicamente, conseguiram manter a pressão e a intensidade por mais tempo do que nós. São o time a ser batido há dois anos, e hoje tivemos um ótimo exemplo do porquê.”

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Time de Flick ainda tem trabalho pela frente

Apesar do revés, a derrota serve como um parâmetro valioso para um Barcelona que ainda está evoluindo sob o comando de Flick. O elenco segue empenhado em alcançar o alto nível estabelecido pelo time parisiense nas últimas temporadas.

“Acho que podemos tirar muitos pontos positivos, porque jogamos bem e foi um espetáculo disputado”, explicou Gordon. “Mas ainda temos trabalho a fazer, e acho que essa é uma boa posição.”

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Ao ressaltar a necessidade de melhorar continuamente, ele concluiu: “Eles têm sido os melhores há dois anos, continuam sendo o time a ser batido, e precisamos tirar desta partida a lição de que temos de trabalhar o suficiente, analisá-la e tentar nos tornar esse time. Tentar nos tornar o time a ser batido.”

Chance de redenção no clássico

Getty Images

O Barcelona tem pouco tempo para lamentar a decepção europeia, já que os compromissos nacionais rapidamente passam a ser prioridade. O time de Flick terá um grande teste de sua capacidade de reação ao enfrentar o arquirrival Real Madrid no clássico de domingo.

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Uma reação imediata no maior confronto da Espanha será crucial para o time catalão recuperar o embalo e deixar para trás o revés na Champions League.



