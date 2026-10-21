PSG encerra sequência perfeita do Barcelona
O Paris Saint-Germain pôs fim à impressionante sequência de 11 vitórias do Barcelona com um triunfo por 4 a 2 na Champions League. Flick havia pedido ao elenco que provasse estar entre a elite da Europa, e os catalães corresponderam durante boa parte da partida.
Gols de Xavi Espart e Lamine Yamal mantiveram os donos da casa na disputa em um confronto acirrado. No entanto, os atuais bicampeões europeus acabaram mostrando sua qualidade, com gols de Vitinha e Fabian Ruiz no fim que garantiram a vitória e preservaram o aproveitamento de 100% do PSG na competição deste ano.
Gordon analisa a qualidade do PSG
Após o apito final, Gordon fez uma avaliação direta da partida e reconheceu que os visitantes conseguiram manter o ritmo por mais tempo que os donos da casa. Para o atacante, o condicionamento físico e a pressão incessante do PSG acabaram decidindo o confronto.
“Acho que eles mereceram vencer no fim. Sinto que foram o melhor time”, disse Gordon à TNT Sport.
“Eles tiveram os melhores momentos, com mais qualidade, e sinto que, fisicamente, conseguiram manter a pressão e a intensidade por mais tempo do que nós. São o time a ser batido há dois anos, e hoje tivemos um ótimo exemplo do porquê.”
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Time de Flick ainda tem trabalho pela frente
Apesar do revés, a derrota serve como um parâmetro valioso para um Barcelona que ainda está evoluindo sob o comando de Flick. O elenco segue empenhado em alcançar o alto nível estabelecido pelo time parisiense nas últimas temporadas.
“Acho que podemos tirar muitos pontos positivos, porque jogamos bem e foi um espetáculo disputado”, explicou Gordon. “Mas ainda temos trabalho a fazer, e acho que essa é uma boa posição.”
Ao ressaltar a necessidade de melhorar continuamente, ele concluiu: “Eles têm sido os melhores há dois anos, continuam sendo o time a ser batido, e precisamos tirar desta partida a lição de que temos de trabalhar o suficiente, analisá-la e tentar nos tornar esse time. Tentar nos tornar o time a ser batido.”
Chance de redenção no clássico
O Barcelona tem pouco tempo para lamentar a decepção europeia, já que os compromissos nacionais rapidamente passam a ser prioridade. O time de Flick terá um grande teste de sua capacidade de reação ao enfrentar o arquirrival Real Madrid no clássico de domingo.
Uma reação imediata no maior confronto da Espanha será crucial para o time catalão recuperar o embalo e deixar para trás o revés na Champions League.