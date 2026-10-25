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O técnico do AC Milan, Ruben Amorim, falou sobre as conversas reservadas que teve com Mike Maignan após a expulsão do goleiro em uma noite decepcionante em competição europeia. O treinador atravessa um período difícil em San Siro: precisa lidar com uma lista crescente de lesionados e, ao mesmo tempo, manter a invencibilidade da equipe em competições nacionais.

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Amorim comenta momento de descontrole de Maignan

Amorim adotou uma postura firme, mas justa, diante do recente deslize disciplinar de Maignan. O goleiro francês foi expulso durante a derrota do Milan por 3 a 0 para o Bournemouth pela Liga Europa após empurrar Tyler Adams, em uma atitude incomum. O incidente ocorreu durante a cobrança de um escanteio e deixou a equipe italiana em uma situação muito difícil na Inglaterra.

“Os jogadores não são meninos, são homens. Maignan entendeu imediatamente que não pode fazer isso, não podemos nos colocar nessa situação”, explicou Amorim em entrevista à DAZN Italia. O técnico português fez questão de destacar que a derrota em Bournemouth não se deveu à falta de capacidade técnica, mas sim de espírito de luta. Ele acrescentou: “Conversei com ele, mas conversei com todos. Senti que o que aconteceu no início contra o Bournemouth não teve nada a ver com tática ou qualidade técnica, porque eles não eram melhores do que nós tecnicamente, eram mais competitivos”.

O foco do treinador continua sendo aumentar a intensidade de sua equipe. Ele observou que a maior competitividade dos adversários tem sido um tema recorrente, mesmo nas partidas em que o Milan não foi derrotado. “É algo que também vemos nos primeiros tempos dos jogos da liga, tem a ver com o quanto somos competitivos. Às vezes, precisamos esquecer a ideia de jogar bonito e encarar o jogo de outra maneira”, afirmou Amorim, ressaltando seu desejo de uma abordagem mais pragmática e agressiva quando a situação exigir.

Como lidar com uma crise de lesões cada vez maior

Além dos problemas disciplinares, Amorim enfrenta uma grave crise no elenco devido ao aumento do número de lesionados. A viagem a Bournemouth teve um custo particularmente alto: Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira sofreram problemas físicos que os tiraram do confronto de hoje contra a Udinese. As ausências complicam ainda mais as escolhas do Milan, já que Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Pietro Terracciano estavam fora por lesão.

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Ao falar sobre a necessidade de rodar o elenco, Amorim foi direto a respeito da condição física dos jogadores. “Eles não podem jogar, simplesmente não é possível. Precisamos administrar os jogadores, e há jogadores aqui hoje cujos minutos em campo também precisamos controlar”, observou. O calendário intenso não lhe deixou outra opção. “Com esse calendário, é impossível usar todos ao mesmo tempo. Como precisamos tentar vencer todos os jogos, temos de equilibrar tudo, e eles não estão disponíveis para hoje”, explicou.

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Mudanças táticas e rodízio na defesa

As ausências obrigaram Amorim a recorrer a jogadores menos utilizados do elenco, dando a Fikayo Tomori e Sankhoun Diawara suas primeiras oportunidades como titulares na Serie A nesta temporada.

“Sabemos que a Udinese joga com cinco jogadores na defesa, então tentamos jogar de uma maneira diferente”, comentou Amorim sobre a formação tática. Ele detalhou ainda seu processo de escolha durante esse período marcado por lesões: “O que importa é o rodízio. Tento escolher os jogadores que estão fisicamente disponíveis e depois observo suas características. Se eu tivesse todos os jogadores, talvez jogasse de outra maneira, mas hoje sinto que este é o melhor time titular para o jogo. Não será a escalação que terminará a partida, mas é a melhor para começar”.

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Jogos decisivos pela frente

O Milan vive uma situação curiosa: segue invicto na Serie A, mas tem dificuldades para apresentar atuações consistentes. Empates com muitos gols contra Juventus e Lazio, somados à vitória tensa por 3 a 2 sobre a Atalanta, na qual quase deixou escapar uma vantagem de três gols, fizeram os torcedores desejar mais estabilidade. O retorno de Goncalo Ramos chega em boa hora para o ataque, enquanto o calendário se intensifica com várias partidas de grande importância.

“Goncalo Ramos está pronto para jogar, caso contrário não estaria aqui. Ele teve um problema no meio da semana, se recuperou, e todos aqui, inclusive os que estão no banco, estão prontos para jogar”, concluiu Amorim. O Milan terá uma semana decisiva, que inclui um confronto com o Bologna no meio da semana antes do aguardado Derby della Madonnina contra o arquirrival Inter.