O senegalês Nicolas Jackson, atacante do Chelsea, tornou-se um forte candidato a deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão, diante do interesse de vários clubes europeus em contar com seus serviços. No entanto, as exigências financeiras do clube londrino têm sido, até o momento, um obstáculo para definir seu futuro.

De acordo com o que informou o site francês "RMC", o Chelsea pede 60 milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de 69 milhões de euros, para abrir mão de Jackson, valor que gerou reservas por parte dos clubes interessados no jogador e fez com que as negociações avançassem em ritmo lento, num momento em que o Aston Villa havia estudado anteriormente a possibilidade de contratá-lo por empréstimo.

Os clubes ingleses Aston Villa e Tottenham lideram a lista de interessados em contratar o atacante senegalês, ao lado do espanhol Atlético de Madrid, que por sua vez monitora a situação do jogador, à espera de saber se o Chelsea reduzirá suas exigências financeiras ou insistirá em obter o valor que estipulou.

Por outro lado, aumentaram os indícios da possibilidade de saída de Jackson do estádio de Stamford Bridge, depois de o Chelsea ter reforçado suas opções ofensivas com a contratação de Danny Welbeck, vindo do Brighton, além de a comissão técnica contar com João Pedro em seus planos ofensivos, o que aumenta a intensidade da concorrência pelas posições de ataque.

O Chelsea enfrenta ainda o desafio de reduzir seu elenco, que conta com um grande número de jogadores, depois de o período recente ter registrado uma atividade notável no mercado de transferências, o que faz da saída de Jackson uma das soluções apresentadas para reorganizar o grupo e dar aos jogadores papéis mais definidos.

A transferência do atacante senegalês poderia beneficiar ambas as partes: Jackson poderia ter a oportunidade de se juntar a um time que lhe dê um papel maior e mais tempo de jogo, enquanto o Chelsea se beneficiaria ao se desfazer de uma de suas opções ofensivas, além de obter um grande retorno financeiro com o negócio.