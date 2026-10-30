O Borussia Dortmund abriu os cofres na última janela de transferências de verão e gastou, ao todo, mais de 100 milhões de euros em novos jogadores. Os holofotes se voltaram especialmente para os dois promissores gregos contratados por valores elevados: Konstantinos Karetsas (30 milhões de euros) e Giannis Konstantelias (26 milhões de euros). Konstantelias sofreu uma ruptura do ligamento cruzado logo no início da temporada, enquanto Karetsas se recupera de uma lesão ligamentar. Sua participação no jogo contra o Bayern de Munique, no sábado, ainda é dúvida.

O BVB também investiu pesado em Joey Veerman e Joane Gadou, pagando mais 22 milhões e 19,5 milhões de euros, respectivamente. Além dessas contratações de destaque, o Dortmund já havia acertado, bem antes, a chegada de dois grandes talentos sul-americanos: Kaua Prates e Justin Lerma. Ao contrário do que aconteceu com os reforços mais conhecidos, porém, pouco se falou dos dois jovens desde que foram contratados. Mas qual é a situação atual dessas duas promessas e o que aconteceu desde suas transferências para o BVB?

Qual é a situação atual de Justin Lerma, reforço do BVB?

O fato de a dupla ter ficado um pouco esquecida ultimamente se deve, sobretudo, às lesões. Ambos estão fora de ação no momento, e a situação de Lerma é particularmente complicada. A transferência do equatoriano do Independiente del Valle para o Dortmund havia sido acertada em 2024. No entanto, a negociação, de cerca de 4 milhões de euros, só foi concluída no verão passado, quando o meia ofensivo completou 18 anos.

Seus primeiros passos no novo clube foram promissores. Durante a preparação de verão, Lerma entrou em campo pela primeira vez no amistoso contra o Rot-Weiss Oberhausen, da Regionalliga, e logo marcou um gol na vitória por 3 a 1. A boa estreia alimentou as expectativas de uma adaptação rápida e bem-sucedida ao BVB.

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Nos amistosos seguintes, contra Fortuna Düsseldorf (derrota por 2 a 1), Cerezo Osaka (derrota por 1 a 0) e FC Tokyo (vitória por 1 a 0), porém, o jogador de ataque não conseguiu repetir o desempenho. Depois disso, perdeu espaço. Nos dois últimos jogos de preparação, contra o Arsenal e a Roma, Lerma foi o único profissional do elenco a permanecer no banco durante os 90 minutos em ambas as partidas.

O técnico Niko Kovac já havia pedido paciência na época e explicado a situação do jovem equatoriano: "Não podemos colocar todos para jogar. Ele ainda precisa de tempo, e isso é totalmente normal. Há dificuldades com o idioma. Quando você olha para ele, vê que ainda é um pouco franzino, então precisamos ajudá-lo a ganhar um pouco de peso ou trabalhar seu condicionamento físico. O garoto faz parte do time como todos os outros."

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Lesão muscular: quando Justin Lerma volta?

No fim de agosto, Lerma finalmente teve a oportunidade de ganhar mais ritmo de jogo. Pela Premier League International Cup, atuou pelo sub-19 do BVB contra o Fulham e voltou a marcar. Mas o momento de alegria teve um gosto amargo: poucos minutos após o gol, o equatoriano levou a mão à coxa direita e precisou ser substituído por causa de uma lesão muscular. O BVB nunca divulgou um diagnóstico preciso, mas isso aconteceu há dois meses, e Lerma ainda segue afastado.

Por isso, sua primeira partida pela equipe principal ainda não aconteceu. Também não se sabe quando Lerma poderá voltar a campo. O diretor esportivo Lars Ricken comentou recentemente: "Ele tem uma lesão muscular e ficará indisponível por tempo indeterminado." Ricken não deu um prazo concreto para o retorno.

Kovac também pede cautela e não quer correr riscos desnecessários na recuperação: "No caso de Justin, foi uma lesão muscular. É preciso tomar cuidado para que ele não volte cedo demais e o músculo não se rompa novamente no mesmo lugar. Estamos preparando seu retorno com cuidado e não faremos previsões precipitadas."

Concorrência forte no BVB: Justin Lerma pode sair no inverno?

Mesmo que Lerma volte a estar plenamente recuperado em breve, porém, outro desafio já o espera. A concorrência é grande tanto no meio-campo central quanto pela ponta esquerda, posição em que o equatoriano também pode atuar. Para conquistar espaço de forma duradoura no BVB, ele teria de se impor diante de nomes como Konstantelias, Karetsas (caso ambos estejam recuperados), Ethan Nwaneri, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Maximilian Beier, Fabio Silva, Marcel Sabitzer e Felix Nmecha. Por esse motivo, já em setembro circularam notícias do Ruhr Nachrichten e da WAZ segundo as quais os dirigentes do Dortmund estariam considerando emprestar Lerma no inverno.

Há ainda outro obstáculo: Lerma não tem condições de jogo pelo sub-23 do BVB. Assim, ele fica sem uma oportunidade importante de recuperar o ritmo na Regionalliga após a lesão. Por enquanto, sua única opção para somar mais minutos seria voltar ao sub-19.

Kaua Prates estreia pelo BVB contra o HSV

O Dortmund investiu ainda mais em Prates do que em Lerma. O valor fixo da transferência foi de 7 milhões de euros, com outros 5 milhões de euros possíveis em bônus. O BVB contratou o brasileiro do Cruzeiro Belo Horizonte, da primeira divisão, e assinou com ele um contrato até 2031. No caso de Prates, as duas partes também haviam chegado a um acordo seis meses antes da transferência definitiva. O lateral-esquerdo chegou a Dortmund no verão passado, aos 18 anos.

Em campo, seu início no BVB foi um pouco melhor que o de Lerma, embora nem tudo tenha saído conforme o planejado. Prates chegou a Dortmund com uma lesão na coxa e, por isso, perdeu tanto o começo dos treinamentos quanto a viagem à Ásia. Suas primeiras partidas pelo novo time vieram, por fim, nos amistosos contra o Arsenal e a Roma.

Ao contrário de Lerma, Prates também já teve a chance de atuar em uma partida oficial pela equipe principal. Na vitória por 2 a 0 sobre o Hamburgo pela Bundesliga, no fim de agosto, fez sua estreia e jogou por seis minutos como lateral-esquerdo. Vieram depois outras participações breves: na vitória por 5 a 0 sobre o HEBC Hamburg na primeira fase da Copa da Alemanha, ficou 32 minutos em campo; no triunfo por 3 a 2 sobre o Villarreal na Liga dos Campeões, somou mais oito minutos.

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Kaua Prates enfrenta problema semelhante ao de Justin Lerma

Depois disso, o jogador da seleção brasileira sub-20 passou a integrar a lista de relacionados para quase todas as partidas da Bundesliga. Desde o jogo contra o HSV, porém, não voltou a entrar em campo. Prates ficou fora da lista apenas contra o VfB Stuttgart e, mais recentemente, contra o Eintracht Frankfurt. Se a ausência diante do Stuttgart teve outros motivos, a do jogo contra o Frankfurt se deveu novamente a uma lesão. Mais uma vez, um problema muscular o atrapalhou.

Ao menos, há agora motivos para otimismo nesse aspecto: Prates voltou a treinar individualmente. Com isso, a "fera defensiva", como o jornalista esportivo brasileiro Joaquim Viana o descreveu ao SPOX , pode voltar a ser uma opção para o técnico Niko Kovac em breve.

Prates, porém, também enfrenta uma concorrência forte no BVB. Versátil na defesa, o brasileiro pode atuar tanto como lateral-esquerdo e zagueiro quanto pela ponta esquerda. Na zaga, dificilmente terá chances de jogar à frente do quarteto formado por Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou e Ramy Bensebaini. Além disso, o capitão Emre Can retornará em algum momento, e há ainda Luca Reggiani e Filippo Mane.

Do lado esquerdo, Daniel Svensson é, em geral, titular absoluto, embora Kovac também goste de recorrer a Maxi Beier, adaptado à função de ala.

Para Prates, portanto, o objetivo inicial deverá ser se acostumar, passo a passo, ao nível e às exigências do BVB e ampliar seu tempo de jogo. Sua versatilidade ainda pode se mostrar uma vantagem decisiva ao longo da temporada, que é longa e desgastante.