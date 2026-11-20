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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, cobrou diretamente seu elenco e afirmou que outros jogadores precisam assumir a responsabilidade em meio a um período difícil de lesões. O clube segue sem vários nomes importantes, entre eles o atacante brasileiro Joao Pedro, que continua indisponível.

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Alonso cobra mais do elenco do Chelsea

Alonso deixou claro que espera uma melhora significativa dos jogadores disponíveis enquanto o clube enfrenta um número crescente de lesões. Pedro ainda não está pronto para voltar após uma lesão na coxa. O atacante brasileiro perdeu os últimos quatro jogos do Chelsea em todas as competições . Nesse período, o time de Alonso conseguiu apenas uma vitória e sofreu derrotas para Tottenham Hotspur e Sunderland sem marcar gols. O jogador de 25 anos também desfalcou a equipe na derrota por 3 a 0 para o Brentford, em setembro, devido a um problema no joelho.

O ex-técnico do Bayer Leverkusen foi direto ao falar das expectativas em relação aos jogadores que atualmente integram o elenco. Em entrevista coletiva na sexta-feira, antes do confronto de sábado com o Leeds United, Alonso destacou a necessidade de todos assumirem suas responsabilidades, especialmente porque o Chelsea já sentiu o impacto de várias ausências importantes nesta temporada. O time teve dificuldades sem o meio-campista Moises Caicedo no início da campanha, quando ele ficou fora por um problema na panturrilha. Já o capitão Reece James está atualmente afastado por uma lesão no joelho.

“Bem, os outros jogadores precisam assumir a responsabilidade e mostrar que estão prontos para competir e jogar pelo Chelsea”, disse Alonso. “Esse é o nível em que estamos. Precisamos lidar com essas situações: com Moises, agora com Joao, com Reece. Esperamos que eles voltem (em breve) e que sua ausência não seja sentida, porque precisamos deles neste momento.”

As dificuldades sem Joao Pedro

A influência de Pedro no time é inegável pelos números : com cinco gols, ele divide a artilharia do clube nesta edição da Premier League.

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Na tentativa de encontrar uma solução para a falta de gols, Alonso testou diferentes formações táticas. Nos últimos dois jogos, o técnico optou por escalar Pedro Neto em uma função central no ataque, em vez de recorrer aos centroavantes Danny Welbeck ou Emmanuel Emegha.

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A responsabilidade coletiva pelos gols

Alonso insiste que a responsabilidade de marcar gols não deve recair apenas sobre quem ocupa a posição de camisa 9. O Chelsea também busca melhorar seus resultados: somou 16 pontos nos dez primeiros jogos da Premier League e ocupa o quinto lugar na tabela, dois pontos atrás do Liverpool, quarto colocado, e 11 atrás do líder Arsenal.

O técnico do Chelsea acrescentou: “Não são só os atacantes que podem marcar. Podemos fazer gols em jogadas de bola parada com defensores e meio-campistas, então certamente é um trabalho de equipe. Joao é um jogador importante, mas desta vez precisamos ficar sem ele. Até agora, testamos opções diferentes e precisamos continuar tentando.”

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Notícias mistas sobre as condições físicas do elenco

Houve uma notícia positiva para as opções do elenco: Emiliano Martinez voltou a integrá-lo pela primeira vez desde que fraturou a mandíbula contra o Everton, no mês passado. O argentino pode começar a partida no lugar de Mike Penders, mas, se for escalado, não usará a máscara de proteção que recebeu no fim do mês passado para poder continuar treinando apesar da lesão.

A defesa, porém, ainda tem problemas. Jorrel Hato está fora enquanto segue se recuperando de um problema nas costas. O jovem defensor Josh Acheampong retorna e volta a ser opção após perder o jogo contra o Sunderland por um pequeno problema físico.