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Daniel Farke disse que a torcida do Leeds United pode sonhar alto depois que dois gols de Sean Longstaff impulsionaram a vitória dominante por 3 a 0 sobre o Coventry City, neste sábado, em Elland Road, pela Premier League. O resultado levou o Leeds ao G6 e garantiu ao time a terceira vitória consecutiva na elite pela primeira vez desde maio de 2021.

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Leeds chega ao G6

Farke incentivou a torcida em Elland Road a aproveitar a boa posição na tabela depois que os dois gols de Longstaff ajudaram a superar o Coventry . Dominic Calvert-Lewin cabeceou para o gol após cobrança de falta de Longstaff. Cinco minutos depois, o meio-campista ampliou a vantagem e, após o intervalo, completou para a rede um desvio de Gabriel Gudmundsson. O triunfo marcou a 80ª vitória de Farke em 162 partidas, superando a marca de 164 jogos da lenda do clube Marcelo Bielsa.

Técnico elogia a crescente maturidade do elenco

Depois de uma vitória impressionante fora de casa sobre o Chelsea , o Leeds apresentou outra atuação ofensiva incansável. Pela segunda vez desde 2003-04, o time finalizou 20 vezes ou mais em jogos consecutivos da Premier League: foram 21 contra o Chelsea e 22 contra o Coventry. A marca havia sido alcançada pela última vez em novembro de 2020, contra o Arsenal (25) e o Everton (23).

Em entrevista ao BBC Match of the Day, Farke convidou a torcida a aproveitar o momento, mas ressaltou que o elenco manterá os pés no chão: “Depois de 25 anos, os torcedores podem fazer o que quiserem. Podem sonhar alto, é disso que se trata o futebol. Vamos garantir que todos continuem concentrados. Temos 20 pontos, e 20 pontos não serão suficientes para alcançar nossos objetivos. Por isso, precisamos continuar. A forma como vencemos, o domínio e também nossa mentalidade foram bons.

“Depois de uma vitória fora de casa contra o Chelsea, todo mundo pensa: ‘Um time que subiu de divisão vai a Elland Road’. Mas os rapazes estavam atentos, focados, concentrados, e foi uma atuação de muito domínio. A maturidade foi algo de que gostei.”

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Leeds mostra união na defesa

Com sua atuação de destaque no primeiro tempo, Longstaff se tornou o primeiro jogador do Leeds a marcar e dar uma assistência antes do intervalo em uma partida da Premier League desde Noah Okafor, contra o Nottingham Forest, na temporada passada. Ethan Ampadu, Jayden Bogle e Harry Wilson chegaram perto de ampliar a vantagem. Os donos da casa também contiveram um ataque do Coventry que havia marcado 12 gols desde o início de outubro, marca compartilhada como a maior da competição, e não permitiram uma finalização no alvo até os 69 minutos.

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Ao destacar o esforço coletivo, Farke acrescentou: “Eu teria preferido mais alguns gols, mas era importante não perdermos a calma. Não sofrer gols é importante para a confiança do meu time.

“Muitos times tiveram dificuldades contra o Coventry, e estou orgulhoso dos rapazes e da atuação. Lutamos por cada gol e damos a vida para marcar e também para não sofrer gols. Temos um histórico defensivo muito bom. Vencemos juntos, perdemos juntos e defendemos juntos. Isso é o que importa.”

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Cresce a ambição europeia do Leeds

Impulsionado por um ataque envolvente e uma defesa sólida, o Leeds agora acredita de verdade que pode disputar competições europeias na próxima temporada. O próximo desafio de Farke é manter essa intensidade e maturidade à medida que as expectativas em torno do clube aumentam. Enquanto isso, o Coventry precisa corrigir com urgência seus problemas fora de casa: perdeu oito das últimas nove partidas como visitante na elite, incluindo cinco de seis nesta temporada, nas quais sofreu 13 gols.