Manchester City se prepara para reencontro imediato com o Brighton, em grande fase
Líder da Premier League, o Manchester City recebe o Brighton, terceiro colocado, no Etihad Stadium apenas três dias depois do confronto dramático entre as equipes pela Copa da Liga Inglesa. O City avançou nos pênaltis após um empate por 2 a 2, e agora os times voltam a se enfrentar em um duelo importante pelo campeonato.
Fabian Hurzeler, técnico do Brighton, declarou que quer uma revanche após a eliminação na copa, na quarta-feira.
Maresca espera outro teste difícil contra a equipe que surpreende entre os primeiros colocados da liga.
Maresca alerta para o ataque agressivo do Brighton
Maresca apontou a marcação individual sob pressão e o estilo de ataque direto do Brighton como grandes ameaças para sua defesa. “Nesta temporada, eles têm um estilo um pouco diferente em comparação com o ano passado e com dois anos atrás, quando eu estava no Chelsea”, explicou Maresca.
“Nesta temporada, eles marcam muito mais individualmente e são um pouco mais diretos na forma de atacar, mas sempre atacam de maneira ofensiva e agressiva.”
Tópicos relacionados
“Eles podem marcar três, quatro, cinco gols contra qualquer equipe. Criam muitas chances. Por isso, é preciso ter o equilíbrio certo... Vai ser um jogo difícil”, alertou o italiano.
Semenyo segue como único desfalque em meio à rotação do elenco
Ao falar sobre o elenco, Maresca confirmou que o ponta Antoine Semenyo segue fora por causa de uma lesão sofrida contra o Ipswich Town. “Todos estão disponíveis. Tirando Antoine Semenyo, todos os outros estão disponíveis”, confirmou Maresca.
“Ele está bem. Está de bom humor. Está nas instalações fazendo as sessões de recuperação e o tratamento de que precisa, mas ainda é cedo.”
Jogadores como Erling Haaland, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Gianluigi Donnarumma voltam ao elenco depois de terem sido poupados no meio da semana.
City mantém o foco em um jogo de cada vez
Apesar das próximas viagens para enfrentar o RB Leipzig e o Nottingham Forest, Maresca se recusou a pensar além da partida de sábado.
“Estou pensando em amanhã. Um jogo de cada vez”, afirmou Maresca.
O City está totalmente concentrado em vencer o Brighton no Etihad Stadium.