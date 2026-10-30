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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, alertou seus jogadores de que encontrar o equilíbrio tático é fundamental para parar o Brighton, que joga de forma agressiva, no Etihad Stadium. Maresca também confirmou que o ponta Antoine Semenyo segue como o único desfalque do clube por lesão.

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Manchester City se prepara para reencontro imediato com o Brighton, em grande fase

Líder da Premier League, o Manchester City recebe o Brighton, terceiro colocado, no Etihad Stadium apenas três dias depois do confronto dramático entre as equipes pela Copa da Liga Inglesa. O City avançou nos pênaltis após um empate por 2 a 2, e agora os times voltam a se enfrentar em um duelo importante pelo campeonato.

Fabian Hurzeler, técnico do Brighton, declarou que quer uma revanche após a eliminação na copa, na quarta-feira.

Maresca espera outro teste difícil contra a equipe que surpreende entre os primeiros colocados da liga.

Maresca alerta para o ataque agressivo do Brighton

Maresca apontou a marcação individual sob pressão e o estilo de ataque direto do Brighton como grandes ameaças para sua defesa. “Nesta temporada, eles têm um estilo um pouco diferente em comparação com o ano passado e com dois anos atrás, quando eu estava no Chelsea”, explicou Maresca.

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“Nesta temporada, eles marcam muito mais individualmente e são um pouco mais diretos na forma de atacar, mas sempre atacam de maneira ofensiva e agressiva.”

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“Eles podem marcar três, quatro, cinco gols contra qualquer equipe. Criam muitas chances. Por isso, é preciso ter o equilíbrio certo... Vai ser um jogo difícil”, alertou o italiano.

Semenyo segue como único desfalque em meio à rotação do elenco

Ao falar sobre o elenco, Maresca confirmou que o ponta Antoine Semenyo segue fora por causa de uma lesão sofrida contra o Ipswich Town. “Todos estão disponíveis. Tirando Antoine Semenyo, todos os outros estão disponíveis”, confirmou Maresca.

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“Ele está bem. Está de bom humor. Está nas instalações fazendo as sessões de recuperação e o tratamento de que precisa, mas ainda é cedo.”

Jogadores como Erling Haaland, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Gianluigi Donnarumma voltam ao elenco depois de terem sido poupados no meio da semana.

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City mantém o foco em um jogo de cada vez

Apesar das próximas viagens para enfrentar o RB Leipzig e o Nottingham Forest, Maresca se recusou a pensar além da partida de sábado.

“Estou pensando em amanhã. Um jogo de cada vez”, afirmou Maresca.

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O City está totalmente concentrado em vencer o Brighton no Etihad Stadium.