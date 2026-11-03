Eles plantaram a dúvida! Especialista em arbitragem solta a bomba: nova tecnologia manipula os resultados de La Liga

O que aconteceu no derby basco não foi apenas um pênalti polêmico, mas sim a faísca que revelou uma crise de confiança sem precedentes no coração do sistema de arbitragem espanhol.

Depois que a tecnologia do vídeo marcou um pênalti para o Athletic Bilbao diante da Real Sociedad com base em um sinal do chip inteligente dentro da bola, veio o relatório da própria empresa fabricante para derrubar tudo e confirmar a existência de uma falha técnica.

Essa verdade chocante levou o ex-árbitro internacional Iturralde González a lançar um alerta estrondoso: "Eles semearam a dúvida em tudo".

Os detalhes do episódio remontam à partida que terminou com a vitória do Athletic Bilbao por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, mais precisamente no lance polêmico entre Jon Aramburu e Nico Williams, após o qual o pênalti foi marcado.

O comunicador Manu Carreño revelou no programa "El Larguero", na rádio "Cadena Ser", que o Comitê Técnico de Árbitros solicitou um relatório urgente à empresa alemã "Kinexon", responsável pela fabricação do chip integrado dentro da bola da partida, para determinar o que exatamente aconteceu.

Carreño explicou que o comitê afirmou inicialmente que o pênalti foi marcado porque o sinal da bola indicava que Nico Williams tinha sido o último a tocá-la, mas a surpresa foi que o relatório revelou a existência de dois picos no sinal que não coincidiram com a transmissão do vídeo.

A empresa reconheceu em seu relatório a existência de "uma ligeira diferença de sincronização, da ordem de um ou dois quadros, entre o sinal da bola e o vídeo da tecnologia de vídeo de apoio ao árbitro", e, com base nessa falha, "o pico mais destacado coincide com o momento em que o jogador da Real Sociedad, Aramburu, chega à bola".

Ainda assim, o comitê de árbitros insistiu que "a decisão da sala do VAR foi correta naquele momento, dada a escassez de provas disponíveis", mas voltou a reconhecer que "à luz das conclusões do relatório, o jogador da Sociedad é quem tocou a bola por último, o que pode tornar a decisão do pênalti incorreta".

A semeadura da dúvida nos gols da LaLiga

É aqui que entra o especialista em arbitragem Iturralde González para explicar a catástrofe. Ele afirmou que, levando em conta as provas que estavam disponíveis para o árbitro Carlos del Cerro Grande naquele instante, a decisão de marcar o pênalti era compreensível, mas, assim que apareceu o "eletrocardiograma da bola", como ele descreveu, na tela, e ficou evidente a existência de uma defasagem temporal que variava entre 20 e 40 milissegundos, tornou-se claro que Aramburu foi o último a tocar a bola e que não havia pênalti.

Mas o mais grave que isso, segundo Iturralde, são os desdobramentos dessa confissão, pois, com o novo sistema do chip, "a máquina é quem captura o quadro", e, com a empresa reconhecendo a existência de uma dessincronização, eles "semearam a dúvida" sobre a legitimidade de todos os casos de impedimento marginais que foram marcados desde o início da temporada.

Iturralde questionou com veemência: "Todos aqueles gols até a décima primeira rodada, nos quais foram marcados casos de impedimento marginais, seja a favor da equipe ou contra ela, são legítimos? Não sabemos se essa dessincronização, que equivale a 20 ou 40 milissegundos, ocorreu apenas no lance do derby basco ou em outras partidas".

Carreño comentou o assunto dizendo: "É natural que a tecnologia falhe, o ser humano pode errar e a máquina pode falhar, mas nós lidamos com isso diariamente", o que coloca a confiança em todo o sistema em xeque, especialmente após as recentes declarações de Javier Tebas.

O presidente da LaLiga havia pedido uma maior intervenção da tecnologia do VAR e disse que ela deveria ter intervindo em uma jogada de Mbappé, ao que Iturralde respondeu com irritação: "Não é razoável que o presidente da LaLiga diga que o VAR deve intervir no lance de Mbappé, enquanto apenas sete minutos antes houve um lance de carrinho de Diomande e não houve intervenção, e parece que ele se esqueceu completamente disso".

O ex-árbitro encerrou sua fala com uma mensagem contundente: "Um pouco de respeito pelo Comitê Técnico de Árbitros".