Eles perseguem um sonho... Milhares de franceses pedem a repetição do jogo contra a Espanha!

A torcida francesa lançou uma campanha online exigindo a repetição da partida da seleção do país contra a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, após a derrota por 0 a 2 na terça-feira passada, em protesto contra uma decisão da arbitragem que antecedeu o primeiro gol dos Matadores.

Segundo a rede francesa RMC, essa iniciativa surgiu poucas horas após a eliminação da seleção francesa do torneio, já que vários torcedores consideraram que a partida sofreu um erro de arbitragem decisivo, levando-os a criar uma petição online exigindo a repetição do jogo — uma ação que gerou ampla polêmica nas redes sociais.

Protesto contra o pênalti

Os organizadores da petição basearam-se na jogada que antecedeu a marcação do pênalti a favor da Espanha, do qual Mikel Oyarzabal marcou o gol da vantagem, alegando que Lamine Yamal tocou a bola com a mão antes da falta cometida por Lucas Deny dentro da grande área.

O texto da petição dizia: “A França não deveria ter sofrido esse primeiro gol, pois ele mudou completamente o rumo da partida. As competições esportivas devem ser decididas de acordo com as regras, e o que aconteceu naquela noite não está de acordo com isso”.

Dezenas de milhares apoiam a petição

A iniciativa teve uma repercussão notável, com o número de signatários ultrapassando 45 mil até o meio-dia de quinta-feira, em meio à indignação contínua da torcida francesa em relação ao desempenho da arbitragem durante a partida.

A RMC observou que, apesar dessa repercussão, as chances de que essas reivindicações sejam atendidas parecem praticamente nulas, já que os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (FIFA) não prevêem a repetição de partidas devido a decisões arbitrais desse tipo, mesmo em caso de protestos generalizados da torcida.

Polêmica arbitral e críticas de Deschamps

A campanha da torcida surgiu após as críticas dirigidas pelo técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, ao árbitro salvadorenho Iván Barton. Após a partida, Deschamps questionou a preparação do árbitro para apitar um confronto da magnitude de uma semifinal da Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que afirmou que os erros técnicos cometidos por seus jogadores foram a principal causa da derrota.

A seleção francesa voltará agora seu foco para a disputa pelo terceiro lugar, quando enfrentará a Inglaterra no sábado, enquanto a Espanha se prepara para disputar a final contra a Argentina no domingo, em busca de seu segundo título mundial.