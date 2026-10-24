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Gary Neville criticou duramente a indisciplina do Chelsea durante a derrota por 2 a 0 para o Tottenham. Ele afirmou que Morgan Rogers merecia cartão vermelho por uma entrada atrasada e que Cole Palmer poderia ter sido expulso antes. O ex-defensor do Manchester United também pediu que Xabi Alonso tomasse providências, enquanto uma briga envolvendo 14 jogadores e um cartão vermelho ofuscaram uma noite lamentável em Stamford Bridge.

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Neville pede cartão vermelho para Rogers

A noite do Chelsea desandou no segundo tempo, quando o clássico londrino ficou ainda mais tenso e o Tottenham venceu por 2 a 0. Rogers recebeu cartão amarelo do árbitro Chris Kavanagh nos acréscimos por atingir Conor Gallagher após a jogada, mas Neville considerou a punição insuficiente.

Durante a transmissão da Sky Sports, Neville disse: “Acho que é para vermelho. Acho mesmo. Ele deu um chute forte nele sem nenhuma intenção. Isso é absurdo da parte de Rogers.” Em seguida, cobrou que o técnico do Chelsea controlasse seus jogadores: “Eles perderam a cabeça. Xabi Alonso precisa tirá-los de campo.”

Palmer teve sorte de escapar do vermelho direto, diz Neville

Palmer foi expulso aos 80 minutos após receber dois cartões amarelos, mas Neville acredita que ele deveria ter deixado o campo antes. O primeiro amarelo veio quando Palmer deu um encontrão em Mateus Fernandes enquanto o meio-campista do Tottenham tentava se levantar do chão. O lance provocou uma confusão envolvendo 14 jogadores na metade do segundo tempo.

Fernandes recebeu cartão amarelo por tocar a bola com a mão, e Micky van de Ven foi advertido pela falta anterior em Moises Caicedo, em meio aos ânimos exaltados. Depois, uma entrada de Palmer em Gallagher rendeu ao jogador o segundo amarelo. Neville acrescentou: “A reação de Palmer foi boba. Ele está procurando problema, isso não é bom. Ele está procurando problema. Isso não é bom da parte de Cole Palmer. Não faço ideia de por que ele fez isso. Sem dúvida, ele estava correndo risco [de ser expulso]. Acho que isso poderia ser para vermelho. Se for no peito, dá para escapar, mas Fernandes está no chão. Ele não tem como se defender. É uma coisa estúpida de se fazer.”

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Alonso conversará com Palmer sobre o cartão vermelho

A expulsão de Palmer foi a primeira de sua carreira e, segundo Alonso, o primeiro cartão vermelho recebido pelo Chelsea em qualquer competição nesta temporada. Na entrevista coletiva após a partida, Alonso admitiu que sua equipe precisa controlar melhor as emoções e confirmou que conversaria internamente com Palmer sobre a expulsão.

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Ele disse: “Sim, precisamos trabalhar e melhorar nisso. Acho que conversamos ontem sobre essas coisas e sobre saber que, nessas situações, um primeiro cartão amarelo pode ser decisivo, como vimos. É um processo de amadurecimento da equipe e também dos jogadores individualmente. Achamos que [até] agora não tínhamos recebido nenhum cartão vermelho e precisamos continuar assim, porque precisamos ter essa maturidade para lidar com momentos difíceis. Quando sofremos o 1 a 0, provavelmente ainda faltavam 15 a 20 minutos, então temos que seguir nesse caminho. Preciso rever o lance para conversar com Cole, mas com certeza é algo com que devemos aprender para o futuro.”

Palmer desfalcará o Chelsea contra o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa

Palmer agora cumprirá suspensão de uma partida e ficará fora do confronto de quarta-feira contra o Liverpool, em Anfield, pela Copa da Liga Inglesa.

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Ele voltará a ficar à disposição para o confronto do Chelsea com o Manchester United na próxima semana, enquanto Alonso espera que sua equipe tenha aprendido uma dura lição sobre como manter a calma.