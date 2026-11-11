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Chris Waddle, ex-jogador da seleção inglesa, não entende a convocação de Jobe Bellingham, do Borussia Dortmund, para os Three Lions.

"Há muitas dúvidas sobre isso", disse o ex-jogador de 65 anos ao iGaming.com. "Por que outros jogadores da Premier League, que estão jogando bem por lá e ganhando destaque, não são convocados? É bastante estranho", avaliou.

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, convocou Jobe Bellingham, de 21 anos, pela primeira vez. Assim, ele agora se junta no elenco ao irmão mais velho, Jude, que joga pelo Real Madrid. Jude também já havia vestido a camisa do BVB, e Tuchel treinou o clube de Dortmund entre 2015 e 2017. "Eles fizeram propaganda dele", disse Waddle, que acredita que o Dortmund promoveu bem seu jogador.

"Quem sabe se isso tudo não é um favor ao seu ex-clube, o Dortmund", especulou Waddle sobre Tuchel. Ele não conseguiu entender a convocação: "Vi o Dortmund uma ou duas vezes nesta temporada. Ele se saiu bem por lá, mas também não assumiu a liderança do time", disse. No meio-campo do Borussia Dortmund, Bellingham enfrenta forte concorrência de jogadores como Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Konstantinos Karetsas.

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"Se ele fizer um bom trabalho pela Inglaterra agora, é claro que vou achar ótimo. Mas eu, como muita gente, não esperava por isso. É uma convocação estranha", admitiu Waddle, que acredita que o Bellingham mais novo entrará em campo, se é que isso acontecerá, em um dos dois próximos confrontos da Inglaterra pela Liga das Nações: "Se ele tiver uma chance, provavelmente será no primeiro jogo, contra a Croácia, porque, contra a Espanha, Tuchel terá de escalar seu time mais forte", disse Waddle.