Compartilhar Siga GOAL no Google

Não foi apenas uma contratação comum. Quando Mohamed Salah chegou à cidade de Trabzon, tudo mudou por lá: turismo, economia e fama mundial, além de perguntas que não param na Inglaterra: "Como vocês conseguiram contratar o Mo?".

Publicidade

O presidente do Trabzonspor e da Fundação da União dos Clubes Turcos, Ertuğrul Doğan, deu declarações importantes sobre a transferência do astro da equipe, Mohamed Salah, durante uma transmissão ao vivo no canal "TRT Spor".

Doğan explicou que a chegada de Salah a Trabzon contribuiu de forma significativa não apenas no aspecto esportivo, mas também para impulsionar o turismo e a economia da cidade.

Doğan, que opinou sobre diversos temas, incluindo a estrutura econômica do futebol turco e as estratégias de marketing dos clubes, fez uma menção especial à contratação de Mohamed Salah pelo Trabzonspor: "Na Inglaterra, perguntam como conseguimos contratar o Salah".

O dirigente destacou a importância da presença de estrelas mundiais no futebol turco em termos de projeção internacional e receitas de transmissão: "As estratégias de marketing são decisivas. Ninguém deve ter qualquer dúvida de que esse número chegou a esse nível".

Publicidade Publicidade

E acrescentou: "O Galatasaray atrai muitos jogadores de destaque, assim como o Beşiktaş e o Fenerbahçe. O Trabzonspor contratou o Salah. As pessoas na Inglaterra se perguntam como conseguimos contratar o Mohamed Salah. Os jogos são transmitidos em 50 países. Tudo isso não contribui para a prosperidade da cidade?".

Tópicos relacionados

O presidente do Trabzonspor afirmou, segundo o site turco "61saat": "O Salah deu uma grande contribuição ao turismo de Trabzon".

Doğan ressaltou que a transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor teve um impacto enorme na cidade, destacando a contribuição do astro para a divulgação de Trabzon e de seu turismo.

Publicidade

Doğan prosseguiu: "A ida do Osimhen para o Galatasaray é uma contratação muito importante, e devemos parabenizá-los, e foi o que fizemos. O Vlahović chegou. O Fenerbahçe também tem jogadores de destaque".

E completou: "A chegada do Salah ao Trabzonspor contribuiu muito para movimentar a cidade e o seu setor de turismo. Quanto mais se amplia o leque de oportunidades, melhores ficam as coisas. O problema é econômico, e a solução está no diálogo".

Publicidade

Doğan apontou a importância da união de esforços e do diálogo entre os clubes para resolver os problemas econômicos enfrentados pelo futebol turco, afirmando que atrair estrelas mundiais para a Süper Lig terá um efeito positivo na economia do futebol.

Para o presidente do Trabzonspor, a contratação de Salah não foi apenas um reforço técnico para a equipe, mas um projeto completo para toda a cidade. O astro egípcio atraiu os olhares de todo o mundo e abriu as portas para que novos torcedores descobrissem Trabzon, a visitassem e conhecessem sua cultura.

Publicidade

Doğan acredita que o futebol turco precisa de contratações de peso como essa, não apenas pela competitividade dentro de campo, mas também para valorizar a liga, aumentar as receitas de transmissão e atrair investidores e turistas.

Doğan também falou sobre a necessidade de os clubes turcos cooperarem entre si, em vez de uma rivalidade negativa, já que o sucesso de qualquer clube ao contratar uma estrela mundial se reflete positivamente em toda a liga e na economia turca de modo geral.