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Mykhailo Mudryk responsabilizou a cúpula da seleção ucraniana pelo escândalo de doping que prejudicou sua carreira. O ponta do Chelsea, atualmente emprestado ao Tottenham, falou sobre o impacto psicológico de testar positivo para uma substância proibida que, segundo ele, entrou em seu organismo durante uma convocação para a seleção.

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Como Mudryk voltou após a suspensão por doping

Mudryk ficou suspenso de novembro de 2024 a julho de 2026 após testar positivo para meldônio. Embora a Federação Inglesa de Futebol inicialmente tenha pedido uma suspensão de quatro anos, o jogador de 25 anos recorreu com sucesso ao Tribunal Arbitral do Esporte e voltou a jogar futebol após aceitar uma punição por violação das regras antidoping, aplicada retroativamente para abranger o período que já havia cumprido.

Depois de atuar pelo Chelsea durante uma excursão de pré-temporada pela Ásia , o ponta foi emprestado ao Tottenham por uma temporada no último dia da janela de transferências. Em uma longa entrevista ao canal ucraniano do YouTube Guest of Gordon, Mudryk finalmente falou publicamente sobre sua ausência e responsabilizou a estrutura da seleção.

Mudryk responsabiliza a seleção ucraniana e a UAF

Questionado durante a entrevista sobre quem causou sua ausência prolongada, Mudryk apontou para o ambiente da seleção. Ao ser perguntado diretamente se culpava a seleção, respondeu: "Sim, exatamente."

"O ambiente, a situação na seleção ucraniana", disse Mudryk. "Isso jamais deveria ter existido. Acho que ainda não tinha dito isso publicamente, mas estou dizendo agora. Eu nunca tinha ouvido falar de um medicamento como o meldônio. É um medicamento que você só consegue encontrar no Leste Europeu. Só poderia ter entrado no meu organismo na Ucrânia. Não existe esse medicamento na Inglaterra. Supostamente, ele estimula o coração e ajuda você, pelo que entendo, a lidar melhor com o esforço físico."

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Mudryk também acusou o presidente da Federação Ucraniana de Futebol (UAF), Andriy Shevchenko, de oferecer pouco apoio. "Vou ser sincero, eles fingiram ajudar", acrescentou sobre a UAF e a seleção. "Mas, na realidade, não houve ajuda. Eles criaram mais problemas do que resolveram. Especialmente quando mais precisávamos de ajuda, nos deram as costas. Só gostaria que, daqui para a frente, todos entendessem que você só pode contar consigo mesmo."

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O custo financeiro e psicológico

Embora o Chelsea tenha continuado a pagar seu salário durante toda a suspensão, Mudryk não pôde usar as instalações do clube e revelou ter gasto "milhões de libras" para custear seus próprios honorários advocatícios, aluguel de campos, fisioterapia particular e preparadores físicos pessoais. A experiência teve um forte impacto emocional: ele bebeu álcool e chorou após a suspensão inicial, embora nunca tenha duvidado de que voltaria ao futebol de alto nível.

"Foi um choque. Eu não conseguia acreditar que fosse verdade", explicou Mudryk. "Se eu já tivesse tomado alguma coisa em algum lugar, entenderia que essa conversa poderia acontecer um dia. Mas, quando você gasta uma quantia enorme de dinheiro para cuidar da alimentação, com nutricionista, com chef de cozinha... essa é a última coisa que espera. Porque isso significa que você leva as coisas muito a sério, como a alimentação e tudo o que entra no seu organismo. Você acompanha isso muito de perto. Caso contrário, não haveria motivo para gastar dinheiro com isso, porque daria para se virar sem esses profissionais."

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Ao relembrar o momento em que recebeu a notícia, acrescentou: "Eles dão essa notícia a você, e você fica ali, meio que escuta, mas não ouve. Em certo momento, você simplesmente entra em transe. É como se estivesse caindo de um arranha-céu em um sonho. Num sonho, você atingiria o chão e acordaria, mas, na vida real, não acorda. Eu simplesmente continuava caindo. Isso me abalou muito psicologicamente. Naquele momento, as lágrimas vieram depois."

O reencontro com De Zerbi após a avaliação de Alonso no Chelsea

Recuperar o ritmo de jogo após um longo período afastado é agora a prioridade imediata de Mudryk no Tottenham, onde reencontrou Roberto De Zerbi, seu antigo treinador no Shakhtar Donetsk. Embora o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, tenha considerado que um empréstimo se encaixava em seus planos táticos imediatos, o espanhol garantiu a Mudryk que continua contando com ele para o futuro em Stamford Bridge, assim que voltar a jogar regularmente.

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"É uma decisão perfeitamente lógica. O clube tem um novo treinador, que vê o futebol à sua maneira. Ele sabe de quais jogadores precisa para esse estilo de jogo. Ele veio até mim e disse na minha cara: 'É melhor você ir jogar, ganhar tempo de jogo e depois voltar ao Chelsea. Estou contando com você'", disse Mudryk. Sobre o reencontro com De Zerbi no norte de Londres, acrescentou: "Nós nos encontramos e ele disse: 'Você está feliz? Vamos lá, ainda temos muito trabalho a fazer juntos.'"