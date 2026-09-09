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Eles não têm um Vinícius! Duro golpe para o Arsenal na disputa pelo título da Liga dos Campeões

Arsenal
Liga dos Campeões
K. Havertz
Vinicius Junior
J. Alvarez
England
Alemanha
Brasil
Argentina

Há outros pontos fortes

A lenda do Arsenal e comentarista da Sky Sports, Paul Merson, desferiu um duro golpe nas esperanças da torcida dos Gunners de conquistar a Liga dos Campeões, ao afirmar que o time atual, apesar de sua força defensiva assustadora, carece do "jogador aterrorizante" capaz de tirar o sono dos grandes da Europa, citando nominalmente Vinicius Junior e Julián Álvarez.

Havertz não é suficiente para a Europa

Merson disse em seu artigo analítico antes do confronto entre Napoli e Arsenal: "A campanha do Arsenal na Liga dos Campeões na temporada passada foi impressionante, e eles serão concorrentes fortes novamente, mas não acredito que tenham contratado o jogador decisivo que os levaria a um nível superior".

E acrescentou: "Eles têm o suficiente para vencer a Premier League, mas o ataque diante dos grandes times carece do elemento decisivo. Se tivessem um jogador como Vinicius Junior ou Julián Álvarez, isso lhes teria dado a vantagem para vencer a Liga dos Campeões".

Sobre Kai Havertz, disse: "Sou um grande admirador dele, um jogador esforçado, excelente e que toma as decisões certas, mas ele não vai marcar 20 gols na temporada. Para levá-los ao título da liga, sem dúvida ele é de altíssimo nível, mas a Europa precisa de algo mais".

O zagueiro do Bayern não se preocupa com o Arsenal

Merson revelou um sério ponto fraco psicológico no ataque atual do Arsenal, afirmando: "Quando os Gunners enfrentam times como Bayern de Munique e Paris Saint-Germain nas fases avançadas, o zagueiro e os laterais acordam de manhã e dizem aos companheiros: não dormi bem ontem à noite, estou um pouco preocupado com quem vou enfrentar. Não vejo isso se aplicar ao Arsenal, talvez apenas Bukayo Saka, mas lhes falta aquele elemento aterrorizante".

Liga dos Campeões
Napoli crest
Napoli
NAP
Arsenal crest
Arsenal
ARS

E apontou para a final do ano passado: "O Arsenal não tinha velocidade suficiente no ataque, enquanto o Paris Saint-Germain pressionou com força e não os deixou sair de sua área".

Uma defesa impenetrável

Apesar de sua crítica ofensiva, Merson elogiou a solidez defensiva do Arsenal: "O elenco deles é enorme e muito consistente. É muito difícil chutar qualquer bola diante deles, imagine marcar um gol. O Chelsea foi lá com um dos três melhores trios de ataque da liga e marcou aos 77 segundos, mas não me lembro de eles terem parecido capazes de marcar outro gol. Isso mostra o quanto os Gunners estão dominantes atualmente".

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