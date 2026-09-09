A lenda do Arsenal e comentarista da Sky Sports, Paul Merson, desferiu um duro golpe nas esperanças da torcida dos Gunners de conquistar a Liga dos Campeões, ao afirmar que o time atual, apesar de sua força defensiva assustadora, carece do "jogador aterrorizante" capaz de tirar o sono dos grandes da Europa, citando nominalmente Vinicius Junior e Julián Álvarez.

Havertz não é suficiente para a Europa

Merson disse em seu artigo analítico antes do confronto entre Napoli e Arsenal: "A campanha do Arsenal na Liga dos Campeões na temporada passada foi impressionante, e eles serão concorrentes fortes novamente, mas não acredito que tenham contratado o jogador decisivo que os levaria a um nível superior".

E acrescentou: "Eles têm o suficiente para vencer a Premier League, mas o ataque diante dos grandes times carece do elemento decisivo. Se tivessem um jogador como Vinicius Junior ou Julián Álvarez, isso lhes teria dado a vantagem para vencer a Liga dos Campeões".

Sobre Kai Havertz, disse: "Sou um grande admirador dele, um jogador esforçado, excelente e que toma as decisões certas, mas ele não vai marcar 20 gols na temporada. Para levá-los ao título da liga, sem dúvida ele é de altíssimo nível, mas a Europa precisa de algo mais".

O zagueiro do Bayern não se preocupa com o Arsenal

Merson revelou um sério ponto fraco psicológico no ataque atual do Arsenal, afirmando: "Quando os Gunners enfrentam times como Bayern de Munique e Paris Saint-Germain nas fases avançadas, o zagueiro e os laterais acordam de manhã e dizem aos companheiros: não dormi bem ontem à noite, estou um pouco preocupado com quem vou enfrentar. Não vejo isso se aplicar ao Arsenal, talvez apenas Bukayo Saka, mas lhes falta aquele elemento aterrorizante".

E apontou para a final do ano passado: "O Arsenal não tinha velocidade suficiente no ataque, enquanto o Paris Saint-Germain pressionou com força e não os deixou sair de sua área".

Uma defesa impenetrável

Apesar de sua crítica ofensiva, Merson elogiou a solidez defensiva do Arsenal: "O elenco deles é enorme e muito consistente. É muito difícil chutar qualquer bola diante deles, imagine marcar um gol. O Chelsea foi lá com um dos três melhores trios de ataque da liga e marcou aos 77 segundos, mas não me lembro de eles terem parecido capazes de marcar outro gol. Isso mostra o quanto os Gunners estão dominantes atualmente".

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