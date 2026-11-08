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O Manchester United entrou na zona de rebaixamento da Premier League antes do confronto decisivo deste fim de semana contra o Aston Villa, em Old Trafford. O ex-zagueiro do Chelsea Frank Leboeuf fez um duro alerta ao clube, afirmando que a equipe de Michael Carrick, que atravessa uma fase difícil, não tem coragem para evitar a queda.

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United entra na zona de rebaixamento

O United se encontra em uma situação extremamente delicada após cair para a zona de rebaixamento da Premier League. A surpreendente vitória do Nottingham Forest sobre o Manchester City no sábado colocou a equipe de Carrick entre os três últimos colocados.

A queda preocupante de desempenho provocou duras críticas de comentaristas e torcedores. O ex-zagueiro do Chelsea Leboeuf acredita agora que o clube de Old Trafford corre risco real de rebaixamento, a julgar por suas atuações recentes.

Leboeuf critica a falta de garra dos jogadores do United

Leboeuf insiste que há motivos reais para pânico em Old Trafford. Ele questionou duramente a mentalidade do elenco atual, sugerindo que os jogadores simplesmente não têm a disposição necessária para lutar contra o rebaixamento.

Ao falar com a ESPNFC sobre a crise, Leboeuf afirmou: “Já faz tempo que há motivos para entrar em pânico, porque vimos os jogos que eles fizeram. Há motivos para pânico, e isso já vem de algum tempo.

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“Não dá para se livrar desses jogadores que não merecem jogar pelo Manchester United, que não são bons o bastante para o Manchester United. Eles não têm a garra, a coragem, o orgulho de lutar pelo clube.”

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Carrick enfrenta enorme pressão em Old Trafford

A crise atual representa uma queda acentuada em relação à temporada passada. Carrick havia comandado uma grande recuperação quando foi nomeado técnico interino, conduzindo a equipe a uma excelente sequência que acabou garantindo a classificação para a Champions League.

No entanto, o ex-meio-campista não conseguiu manter aquele bom momento. O treinador de 45 anos parecia fadado a perder o emprego após a pesada derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth há duas semanas. Leboeuf considera que uma troca de técnico agora é inevitável para a diretoria.

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“Nada melhora, não vemos nenhuma evolução, não vemos como a situação pode melhorar”, acrescentou. “Mais uma vez, eu apoio Michael Carrick. Mas chega um momento em que não haverá outra escolha a não ser demiti-lo. Não vejo solução, não vejo nada melhorar e, se continuarem assim, podemos ver o Manchester United ser rebaixado, o que é impressionante.”

United tem confronto decisivo com o Aston Villa pela frente

Carrick ganhou um breve respiro após a péssima derrota para o Bournemouth. No entanto, a diretoria do United pode ser obrigada a agir imediatamente se a equipe sofrer outro revés doloroso neste fim de semana. O Manchester United recebe o Aston Villa em Old Trafford nesta tarde, tentando desesperadamente mudar o rumo da temporada. Uma derrota seria catastrófica e garantiria a permanência da equipe de Carrick na zona de rebaixamento durante a próxima pausa para jogos de seleções.