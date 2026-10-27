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Steven Gerrard criticou duramente seis jogadores do Manchester United, afirmando que eles já não têm qualidade suficiente para representar o histórico clube. O ídolo do Liverpool se manifestou após a humilhante derrota do Manchester United por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, que deixou o técnico Michael Carrick lutando para manter o cargo.

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Elenco do Manchester United recebe duras críticas

Gerrard fez duras críticas ao atual elenco do Manchester United e citou seis jogadores que, em sua avaliação, estão abaixo do nível exigido. As declarações vieram após uma desastrosa derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, que mergulhou o clube em uma crise. O revés diante do Bournemouth deixou o United na 16ª posição da tabela. A equipe está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, o que aumenta muito a pressão sobre todo o elenco.

Carrick agora enfrenta fortes questionamentos sobre sua permanência no cargo. Gerrard, porém, acredita que a baixa qualidade dos jogadores à disposição de Carrick é a principal responsável pela péssima campanha da equipe na competição nacional.

Gerrard critica defensores em má fase

Em participação no Overlap Daily, Gerrard apontou Bruno Fernandes como o único talento de destaque do elenco e disse que é um “prazer vê-lo jogar”. O ex-capitão do Liverpool, porém, foi implacável ao avaliar as opções defensivas do clube.

“Se você analisar o elenco, a linha de quatro defensores... Harry Maguire teve uma carreira muito boa. Luke Shaw, joguei com Luke, ele era excelente no auge”, explicou Gerrard. “Eles já não são jogadores para o Manchester United. Deveriam ter saído antes.

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“No ano passado, Lisandro Martinez só estava interessado na Copa do Mundo. Ele voltou, viu que os jogadores não foram contratados, os quatro ou cinco que ele quer... no mundo dele. Por egoísmo, vem a público falar, depois se machuca, sai no intervalo por causa de uma pancada [contra o Leeds] e está apto para o jogo seguinte. Isso me cheira mal.”

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Reformulação do meio-campo não dá resultado

O Manchester United investiu pesado durante o verão para reformular o meio-campo, contratando Andrey Santos do Chelsea por £ 50 milhões e Carlos Baleba do Brighton por £ 70 milhões. As contratações deveriam ser os pilares do novo sistema de Carrick. Gerrard, porém, insiste que os dois reforços de peso estão abaixo do nível exigido.

“Você olha para o meio-campo: contrataram um jogador do Chelsea por £ 50 milhões, [Andrey] Santos, que não é jogador para o Manchester United. Aí a questão passa a ser o recrutamento, em níveis mais altos do clube”, observou Gerrard.

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“Por que estão contratando jogadores que não são bons o suficiente para jogar pelo Manchester United? Esses [são] os únicos jogadores que vocês conseguem atrair agora, mas ele não é jogador para o Manchester United. Baleba, £ 70 milhões. Ele tem potencial. Não está pronto para ajudar o Manchester United a disputar as primeiras posições da liga agora.

“Você olha para os lados do campo. Quando joguei contra o United, eles tinham [Ryan] Giggs, [David] Beckham, jogadores de classe mundial. Olho para os lados do campo hoje. O jovem Amad [Diallo]. Oscila muito. Quando joga bem, joga bem. Mas não mostrou nada nesta temporada.”

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Futuro de Carrick no United é incerto

Carrick ainda deve comandar o treino de terça-feira, apesar da crescente insatisfação. Seu futuro a longo prazo em Old Trafford, porém, segue extremamente incerto após uma péssima sequência de resultados.

Segundo relatos, a diretoria do clube está de olho em vários nomes de destaque como possíveis substitutos. Eddie Howe, Antonio Conte e Julian Nagelsmann já foram apontados como candidatos ao cargo de treinador caso haja uma mudança.