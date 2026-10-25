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Jamie Carragher acredita que vários jogadores de destaque do Manchester United estão secretamente aliviados por Michael Carrick ter barrado Bruno Fernandes. O ex-defensor afirma que as reclamações constantes do talentoso meia em campo afastaram seus companheiros de equipe, criando um clima de divisão no vestiário que o técnico agora tenta desesperadamente resolver antes de um confronto decisivo hoje.

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Carrick toma decisão ousada

Após a desastrosa derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, no meio da semana, Fernandes criticou publicamente Carrick e suas táticas defensivas. Por isso, o técnico o deixou fora do time para o confronto decisivo contra o Bournemouth hoje.

Em entrevista à Sky Sports, Carragher comentou a polêmica: “Ele é o melhor jogador do Manchester United, não há como negar. Foi eleito o Jogador do Ano da PFA no ano passado”, observou Carragher. “Carrick precisava se posicionar, acho que todos concordamos com isso, mas os jogadores que ele colocou em campo precisam de um resultado.”





Frustrações no vestiário

Carragher explicou por que a ausência de Fernandes pode até ajudar o Manchester United. Ele disse: “A esperança é pensar: ‘Será que isso pode nos unir como grupo?’. Porque não há dúvida de que, embora ele seja o melhor jogador, muita gente no Manchester United não gosta de jogar com ele, já que ele vive gesticulando em sinal de reclamação com os companheiros. É como se dissesse: ‘Vocês não são bons o suficiente para jogar comigo’. É basicamente o que vemos Fernandes fazer com frequência quando as coisas não vão bem para o Manchester United.”

Proteção da imagem do clube

Carrick afirmou que o capitão foi deixado fora do time por motivos “puramente futebolísticos”, mas Carragher rejeitou completamente a explicação. “Infelizmente para os torcedores, a maioria das pessoas no futebol mente muito mal e, nesse trabalho, infelizmente é preciso mentir”, observou Carragher.

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“O técnico não diz publicamente o que realmente pensa dos jogadores, e os jogadores não dizem o que realmente pensam das táticas do técnico ou das escalações que ele escolheu. Fernandes falou publicamente e foi brutalmente sincero, mas isso simplesmente não pode acontecer. Todos sabemos disso. É quase um código de conduta. Dentro de um clube de futebol, tenta-se passar a imagem de que tudo está melhor do que realmente está, e é isso.”

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O que vem pela frente para o time

Carragher explicou o que o Manchester United precisa fazer agora: “Então, espero que os jogadores daquele vestiário permaneçam unidos. É disso que vão precisar hoje, além de apoio, porque a confiança está baixa. Eles precisam começar bem e gostar de jogar juntos. Se as coisas não estiverem indo bem ou alguém errar alguns passes, precisam se unir, continuar incentivando uns aos outros e seguir em frente.” O Manchester United agora enfrenta uma pressão imensa para se unir.