Seria "uma honra quando um clube de ponta como o City procura você", disse Pavlovic à Sport Bild sobre o que aconteceu no verão. Na época, os Skyblues procuraram insistentemente o jogador da seleção alemã de 22 anos para convencê-lo a se transferir para a Inglaterra. Afinal, a saída de Rodri para a Espanha já começava a se desenhar.

Mas Pavlovic recusou todas as investidas por um motivo simples: "Cresci em Munique, fui criado aqui e sempre joguei pelo Bayern de Munique. Minha família e meus amigos moram aqui. Para mim, não há nada melhor. Por isso, a decisão não foi difícil."

Segundo a Bild, o Manchester City estava disposto a oferecer 100 milhões de euros ao Bayern por Pavlovic. "Eles provavelmente também estariam dispostos a negociar com o Bayern um valor ainda mais alto", informa a Bild. Como Pavlovic recusou de imediato, porém, nunca houve uma proposta oficial. Os Skyblues teriam ficado "perplexos" com Pavlovic: "Eles não esperavam por isso."

Por que Pavlovic é comparado a Rodri, melhor jogador do mundo?

Em vez do jogador nascido em Munique, o Manchester City contratou Enzo Fernandez, Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, três meio-campistas centrais por um total de 375 milhões de euros, enquanto Nico Gonzalez se transferiu para o Newcastle United por 56 milhões de euros, Tiijani Reijnders para o Al-Qadsiah por 61 milhões de euros e Rodri para o Barcelona por 60 milhões de euros.

Especialmente a saída de Rodri, vencedor da Bola de Ouro, deixa uma grande lacuna em Manchester, apesar das contratações de peso. Uma lacuna que deveria ser preenchida justamente pelo jogador que já foi comparado a Rodri várias vezes na Inglaterra: Pavlovic.

"Todo mundo sabe que Rodri é um volante de ponta. Não foi à toa que ele ganhou a Bola de Ouro. Claro que é uma honra ser comparado a um jogador como ele", disse Pavlovic sobre as possíveis semelhanças: "Vejo isso como um incentivo para meu objetivo: quero continuar melhorando e me consolidar entre os melhores do mundo."

Depois da forte temporada passada, em que o maior campeão alemão conquistou dois títulos e caiu por pouco diante do PSG na semifinal da Champions League, ele agora quer "ganhar tudo" com o clube. Pavlovic pode ter um papel fundamental nisso. Aos 22 anos, ele já é titular indiscutível em Munique. Nem sempre foi assim: desde que despontou na temporada 2023/24, enfrentou repetidamente lesões e doenças.

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Quantas vezes Pavlovic já ficou doente ou se lesionou?

Ele perdeu a Eurocopa de 2024, disputada em casa, por causa de uma amigdalite recorrente. Poucos meses depois, sofreu uma fratura na clavícula e, em seguida, teve mononucleose infecciosa. "Me incomoda que isso seja mencionado repetidamente", disse Pavlovic diante das perguntas recorrentes sobre seu estado de saúde.

Agora, porém, o meio-campista central está em plena forma há quase um ano. Na primavera, apenas problemas no quadril o afastaram por um breve período. Recentemente, ele também pôde demonstrar sua boa fase na seleção alemã. Como integrante do segundo grupo, Pavlovic brilhou ao lado de Tom Bischof e Florian Wirtz, especialmente contra a Sérvia na Liga das Nações, e é considerado um dos destaques dos primeiros jogos da seleção sob o comando do novo técnico Jürgen Klopp.

Enquanto isso, o clube que havia escolhido Pavlovic como alvo prioritário no verão corre o risco de enfrentar sérios problemas. A Premier League considerou o Manchester City culpado em 114 dos 115 pontos do escândalo financeiro. O clube apresentou recurso. Ainda assim, pode sofrer punições severas, desde a perda de títulos e a dedução de pontos até o rebaixamento compulsório.