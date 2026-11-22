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Dominic Calvert-Lewin pediu aos companheiros do Leeds United que comemorassem a primeira vitória do clube em Stamford Bridge desde 1999, após a goleada por 4 a 1 sobre o Chelsea na Premier League. Em boa fase, o atacante converteu um pênalti decisivo no segundo tempo e afirmou que o time de Xabi Alonso não conseguiu lidar com a intensidade do Leeds.

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Calvert-Lewin celebra vitória há muito aguardada em Stamford Bridge

Dominic Calvert-Lewin pediu ao Leeds United que comemorasse a goleada por 4 a 1 sobre o Chelsea na Premier League, depois de ajudar o clube a conquistar sua primeira vitória em Stamford Bridge desde 1999. O atacante converteu um pênalti decisivo no segundo tempo, entre os dois gols de Noah Okafor, antes de o reserva Brenden Aaronson marcar o quarto nos acréscimos.

A torcida visitante e o vestiário do Leeds explodiram em comemoração quando o time subiu para a sexta posição na tabela. "É uma sensação ótima", disse Calvert-Lewin. "Acho que deu para perceber isso no fim, pela forma como comemoramos. Vencer na Premier League é sempre ótimo, especialmente fora de casa, em um lugar como Stamford Bridge. Então, acho que temos de aproveitar."

Intensidade implacável supera o Chelsea de Alonso

O Leeds saiu atrás no meio do primeiro tempo, quando Emmanuel Emegha abriu o placar para o Chelsea em sua estreia como titular, mas Okafor empatou três minutos depois. Em vez de perder força após o intervalo, o time de Daniel Farke intensificou a pressão, ganhou um pênalti quando um chute atingiu a parte superior do braço de Morgan Rogers e atropelou o Chelsea.

"Esperávamos que eles provavelmente voltassem com uma reação um pouco maior, mas começamos o segundo tempo exatamente como começamos o primeiro: com intensidade", explicou Calvert-Lewin. "Acho que eles não conseguiram acompanhar o ritmo hoje, e isso se refletiu no placar."

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Boa forma física alimenta fase de confiança do atacante

Calvert-Lewin foi uma ameaça constante pelo alto durante toda a partida. Logo no início, acertou o travessão de Emiliano Martinez com uma cabeçada e, mais tarde, cobrou o pênalti no canto inferior. Após vencer em Madri com a Inglaterra durante a pausa para as seleções, o atacante atribuiu sua atuação dominante ao bom ritmo físico.

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"Estou me sentindo bem fisicamente neste momento e gostando muito de jogar futebol", revelou Calvert-Lewin. "E, para mim, quando me sinto assim ao entrar em campo, sinto que posso enfrentar qualquer um. Então, estou muito confiante agora. Foram sete dias ótimos, e voltar com um grande resultado é excelente."

Leeds ganha embalo na briga pelo G6

A vitória coroou uma semana inesquecível para Calvert-Lewin e reforçou a força do Leeds sob o comando de Farke, com o time chegando à sexta posição antes dos jogos restantes do fim de semana. Com Okafor preciso nas finalizações e o elenco cheio de confiança, o Leeds chega embalado à movimentada sequência de jogos do inverno.

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Para o Chelsea, por sua vez, a derrota deixa Alonso em busca de respostas antes da visita ao Nottingham Forest na próxima sexta-feira à noite.