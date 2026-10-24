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Rodri alertou seus companheiros de equipe no Barcelona para não se deixarem enganar pelo início irregular de temporada do Real Madrid antes do grande El Clásico de domingo. O veterano meio-campista, que chegou ao gigante catalão neste verão, acredita que o arquirrival de seu clube costuma levar os adversários a uma falsa sensação de segurança antes de atacar.

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Rodri encara o desafio do clássico

O meio-campista de 30 anos se prepara para disputar seu primeiro clássico após trocar o Manchester City pela Catalunha neste verão. Enquanto o Barcelona mantém 100% de aproveitamento na LaLiga, o Real Madrid já sofreu duas derrotas no campeonato nacional.

Apesar da diferença de desempenho na liga, o capitão da Espanha e campeão da Copa do Mundo sabe bem da ameaça representada pelo grande rival. O confronto tem um significado especial para o veterano, que foi fortemente associado a uma transferência para a capital espanhola antes de escolher o Barcelona.

A forma enganosa do Real Madrid

Getty Images

Em entrevista à ESPN, Rodri pediu cautela e ressaltou que o Real Madrid sabe fazer os adversários baixarem a guarda. “Já disputei muitos mata-matas contra eles e percebo que um de seus grandes pontos fortes é fazer os adversários pensarem que não são tão bons assim”, afirmou. “Eles não nos enganam, ou pelo menos não me enganam. O Real Madrid é sempre um adversário formidável, independentemente da fase em que esteja.”

O ex-jogador do Manchester City também destacou sua empolgação para o confronto de domingo. “Assisti a esse jogo muitas vezes pela televisão, como torcedor quando era pequeno, e, à medida que cresci, acompanhei os dois times”, acrescentou. “É sempre uma partida especial de disputar, esteja você de um lado ou do outro, então estou muito feliz.”

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Ao falar sobre sua contribuição desde que chegou à Espanha, Rodri apontou a experiência como um de seus principais trunfos. “Acho que o principal que trago para este time é minha experiência, esse papel de liderança, de organizar meus companheiros e transmitir a eles uma mentalidade positiva”, disse.

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Pés no chão

O Barcelona busca o terceiro título consecutivo da LaLiga, mas o elenco não quer se empolgar com a vantagem construída neste início de temporada. O jovem defensor Pau Cubarsi reconheceu a diferença de pontos, mas insistiu que é preciso manter o foco, dizendo à ESPN: “É uma diferença muito grande, mas a LaLiga é uma temporada longa... tudo pode mudar a qualquer momento na LaLiga, e temos que manter nosso ritmo.”

O também meio-campista Gavi fez coro, observando que uma vantagem pode desaparecer em apenas “dois ou três jogos”. Já o atacante do Barcelona Anthony Gordon rejeitou a ideia de um favorito absoluto: “Acho que o favoritismo deixa de importar em jogos assim. Acho que pode acontecer qualquer coisa, porque há muita tensão, muita disputa e, com o nível dos jogadores em campo, qualquer um pode decidir uma partida como essa.”

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O próprio Rodri minimizou a pressão de defender o título da liga e argumentou que o principal objetivo do clube é evoluir naturalmente. “É claro que a percepção deve ser de que o clube, tanto como instituição quanto como time, está melhor do que no ano passado”, afirmou. “Por isso, não estabelecemos metas como ganhar a LaLiga ou a Champions League.”

Reação no maior palco

IMAGO

O grande confronto de domingo oferece ao Barcelona a oportunidade perfeita para reagir após sofrer seu primeiro revés na temporada. A derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain pela Champions League, no meio da semana, interrompeu uma impressionante sequência de 11 vitórias consecutivas.

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Uma vitória sobre o Real Madrid não apenas recolocaria o Barcelona no caminho dos triunfos, mas também representaria um golpe psicológico importante na disputa pelo título. No entanto, como observou Rodri, o resultado provavelmente será decidido nos detalhes e pelo controle emocional.