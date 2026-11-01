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Jose Mourinho voltou a mostrar seu lado provocador após a vitória convincente do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Racing Santander, na tarde de domingo. Apesar do ambiente hostil, o técnico português aproveitou a oportunidade para ironizar os torcedores da casa por não conhecerem as regras do jogo.

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Mourinho mira torcida da casa por ser 'ignorante'

O Real Madrid conquistou três pontos importantes fora de casa, mas as manchetes após a partida foram dominadas pela ironia característica de Mourinho. Longe de se intimidar com o ambiente no Estadio El Sardinero, o ex-técnico de Chelsea e Inter preferiu rebater os protestos da torcida da casa durante a entrevista coletiva após o jogo.

“Adoro este estádio e adoro os torcedores do Racing. Eles não vêm para assistir a um espetáculo ou ver um filme, vêm para participar da partida e dificultar muito a vida dos adversários”, explicou Mourinho. O tom mudou, porém, quando ele falou das vaias constantes vindas das arquibancadas. “Eles protestaram contra todas as decisões do árbitro, principalmente porque não conheciam bem as regras. E, claro, eu entendo, porque as regras mudam muito”, acrescentou, com uma boa dose de ironia.

A tensão no estádio atingiu o auge quando o Racing Santander achou que tinha conseguido uma chance de voltar ao jogo em uma cobrança de pênalti. No entanto, a intervenção do VAR acabou levando à anulação da marcação, o que provocou a revolta dos torcedores locais.

Polêmica com o VAR e elogios à arbitragem

Os comentários de Mourinho se concentraram no pênalti anulado, que ele considerou um exemplo claro de a tecnologia funcionar exatamente como deveria. O técnico português manteve a convicção de que, pelas regras atuais, o time da casa não tinha direito à penalidade.

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“Eles protestaram contra esse pênalti anulado, quando era óbvio que a regra diz que nunca é pênalti. Era muito óbvio, desde que o VAR não estivesse dormindo. E o VAR estava acordado, felizmente. O árbitro foi muito bem”, continuou Mourinho.

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