O ídolo do Manchester United Ashley Cole manifestou sérias preocupações com o futuro de Michael Carrick em Old Trafford e sugeriu que o elenco perdeu a confiança no técnico. A má fase do Manchester United continuou no sábado, com uma desanimadora derrota em casa por 2 a 0 para o Chelsea, que ampliou para nove jogos a sequência sem vitórias.
Crise se aprofunda em Old Trafford
A temporada do Manchester United chegou a um novo ponto baixo no sábado. A derrota por 2 a 0 para o Chelsea deixou o clube apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League. O resultado ampliou para nove jogos a sequência sem vitórias em todas as competições, a pior do clube desde 1988.
Carrick, que por pouco manteve o cargo após uma reunião de emergência da diretoria no início da semana, agora enfrenta pressão intensa. Sua permanência parece cada vez mais insustentável, apesar de ele afirmar que espera comandar a equipe no próximo jogo da Champions League, contra a Roma.
A dura avaliação de Cole sobre o elenco
“Eu realmente, realmente não sei, e digo isso da maneira mais educada possível”, afirmou Cole ao ser perguntado sobre quem poderia substituir Carrick, que está sob pressão. “Há maneiras de mudar a dinâmica desta equipe. Fala-se que os jogadores não acreditam no técnico neste momento. Então, é preciso encontrar alguém em quem eles acreditem. Mas o técnico também precisa exigir muito mais dos jogadores. E eu sempre volto a esse ponto, isso me deixa louco: mais personalidade! Mais personalidade para ficar mais com a bola, para controlar os jogos.”
Na análise de Cole, falta coragem para jogar com a bola e personalidade aos jogadores do United em comparação com os adversários. “O Chelsea é uma equipe jovem, mas fica com a bola e fez o Manchester United sair para posições em que não quer estar! O Manchester United não parece jogar com essa confiança. Por isso, acho que será necessário um [novo] técnico e a chegada de alguns jogadores em janeiro que consigam jogar de maneira semelhante à das melhores equipes”, disse à beIN SPORTS.
Aura perdida e falhas nas contratações
Ao comentar por que Carrick continuou no banco para o confronto com o Chelsea apesar da derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na semana passada, Cole admitiu estar surpreso com a paciência da diretoria. “Estou um pouco chocado, porque, pela reação dele diante dos torcedores, deve ter sentido que algo estava fervendo nos bastidores”, observou Cole.
“Mas, por outro lado, Carrick é um técnico jovem, tem uma aura e um jeito próprio. Você viu o impacto que ele teve quando assumiu o cargo, levando a equipe de onde estava até a reta final da temporada passada. Houve atuações muito boas, dava para perceber que o time jogava por ele, que acreditava nele.”
Além das falhas no comando técnico, Cole também apontou problemas estruturais na estratégia de contratações do clube, especialmente a falta de um lateral-esquerdo de ofício para disputar posição com Luke Shaw, que sofre lesões frequentes. Diogo Dalot teve de voltar a atuar improvisado na posição no sábado, evidenciando uma falta de opções no elenco que, na avaliação de Cole, prejudicou os planos táticos de Carrick.
Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”