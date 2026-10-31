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O ídolo do Manchester United Ashley Cole manifestou sérias preocupações com o futuro de Michael Carrick em Old Trafford e sugeriu que o elenco perdeu a confiança no técnico. A má fase do Manchester United continuou no sábado, com uma desanimadora derrota em casa por 2 a 0 para o Chelsea, que ampliou para nove jogos a sequência sem vitórias.

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Crise se aprofunda em Old Trafford

A temporada do Manchester United chegou a um novo ponto baixo no sábado. A derrota por 2 a 0 para o Chelsea deixou o clube apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League. O resultado ampliou para nove jogos a sequência sem vitórias em todas as competições, a pior do clube desde 1988.

Carrick, que por pouco manteve o cargo após uma reunião de emergência da diretoria no início da semana, agora enfrenta pressão intensa. Sua permanência parece cada vez mais insustentável, apesar de ele afirmar que espera comandar a equipe no próximo jogo da Champions League, contra a Roma.

A dura avaliação de Cole sobre o elenco

“Eu realmente, realmente não sei, e digo isso da maneira mais educada possível”, afirmou Cole ao ser perguntado sobre quem poderia substituir Carrick, que está sob pressão. “Há maneiras de mudar a dinâmica desta equipe. Fala-se que os jogadores não acreditam no técnico neste momento. Então, é preciso encontrar alguém em quem eles acreditem. Mas o técnico também precisa exigir muito mais dos jogadores. E eu sempre volto a esse ponto, isso me deixa louco: mais personalidade! Mais personalidade para ficar mais com a bola, para controlar os jogos.”

Na análise de Cole, falta coragem para jogar com a bola e personalidade aos jogadores do United em comparação com os adversários. “O Chelsea é uma equipe jovem, mas fica com a bola e fez o Manchester United sair para posições em que não quer estar! O Manchester United não parece jogar com essa confiança. Por isso, acho que será necessário um [novo] técnico e a chegada de alguns jogadores em janeiro que consigam jogar de maneira semelhante à das melhores equipes”, disse à beIN SPORTS.

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Aura perdida e falhas nas contratações

Ao comentar por que Carrick continuou no banco para o confronto com o Chelsea apesar da derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na semana passada, Cole admitiu estar surpreso com a paciência da diretoria. “Estou um pouco chocado, porque, pela reação dele diante dos torcedores, deve ter sentido que algo estava fervendo nos bastidores”, observou Cole.

“Mas, por outro lado, Carrick é um técnico jovem, tem uma aura e um jeito próprio. Você viu o impacto que ele teve quando assumiu o cargo, levando a equipe de onde estava até a reta final da temporada passada. Houve atuações muito boas, dava para perceber que o time jogava por ele, que acreditava nele.”

Além das falhas no comando técnico, Cole também apontou problemas estruturais na estratégia de contratações do clube, especialmente a falta de um lateral-esquerdo de ofício para disputar posição com Luke Shaw, que sofre lesões frequentes. Diogo Dalot teve de voltar a atuar improvisado na posição no sábado, evidenciando uma falta de opções no elenco que, na avaliação de Cole, prejudicou os planos táticos de Carrick.