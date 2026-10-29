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O goleiro Jay Lynch, do Fleetwood Town, revelou como as estrelas do Arsenal reagiram após a humilhante eliminação na Copa da Liga Inglesa, na noite de terça-feira. O time da League Two protagonizou uma das maiores zebras da história do torneio ao eliminar a equipe de Mikel Arteta nos pênaltis, no Highbury Stadium.

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Arsenal sofre derrota surpreendente no litoral de Fylde

Com uma escalação bastante modificada, o Arsenal teve dificuldade para encontrar ritmo no início e saiu atrás aos 21 minutos, quando Aaron Loupalo-Bi, emprestado pelo Fulham, marcou para os donos da casa. A equipe de Mikel Arteta melhorou após a entrada de Martin Odegaard e chegou ao empate aos 50 minutos, com o primeiro gol de Viktor Gyokeres na temporada.

Apesar de dominar a posse de bola e aumentar a pressão, o time visitante não conseguiu marcar o gol da vitória. A partida foi para a disputa de pênaltis, na qual Lynch defendeu a cobrança de Bruno Guimaraes antes de Conor Haughey converter o pênalti decisivo e garantir uma vitória memorável por 5 a 3 para a equipe que luta na parte de baixo da League Two.

“Eles não reagiram bem”

O apito final provocou uma grande invasão de campo por parte dos torcedores da casa, eufóricos com o resultado. Em meio à comemoração, Lynch observou que os jogadores derrotados da Premier League deixaram o gramado rapidamente, sem interagir com os adversários.

Em entrevista ao talkSPORT, o goleiro do Fleetwood descreveu a confusão em campo após a partida. “É claro que foi um momento enorme para nós, e todos os torcedores invadiram o campo. Ninguém teve a chance de falar com eles”, disse Lynch.

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Ele acrescentou que as formalidades habituais após o jogo foram deixadas de lado depois da surpresa. “Acho que nosso treinador falou brevemente com o treinador deles, mas, por causa de todos os torcedores, não tivemos a chance de pedir camisas, nem mesmo de conversar com eles ou qualquer coisa, para ser sincero. Eles não reagiram bem, digamos assim”, afirmou.

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Frustração toma conta da equipe de Arteta

A derrota representa uma eliminação precoce desastrosa para o Arsenal, cuja frustração já era evidente antes mesmo do início da disputa de pênaltis. Os ânimos se exaltaram nos minutos finais, quando a jovem promessa Max Dowman reagiu contra Harrison Neal após uma entrada dura e recebeu cartão vermelho direto a apenas cinco minutos do fim do tempo regulamentar.

Arteta demonstrou irritação com o jovem enquanto ele deixava o campo, embora o clube do norte de Londres tenha apresentado um recurso contra a expulsão. Lynch também foi decisivo no tempo regulamentar, com defesas importantes nos minutos finais para impedir gols de Ben White e Odegaard e manter vivo o sonho de um resultado histórico para o Fleetwood.

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Hora de se recuperar

O Arsenal agora precisa aguardar o resultado do recurso contra a expulsão de Dowman enquanto tenta superar rapidamente uma noite humilhante. O campeão da Premier League terá de se reorganizar e voltar suas atenções ao campeonato nacional depois de perder uma chance precoce de conquistar um título.

Enquanto isso, o Fleetwood espera usar essa vitória monumental na copa para impulsionar uma grande recuperação em sua campanha na liga. Depois de chegar ao confronto na modesta 18ª posição da quarta divisão, o Fleetwood tentará levar o novo ânimo para seus próximos compromissos no campeonato.